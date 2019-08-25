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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 00:58, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Suat Arslanboğa maç boyunca bizi taciz etti"

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Okan Buruk: "Suat Arslanboğa maç boyunca bizi taciz etti"

Fenerbahçe karşısında sahasında 2-1 mağlup olan ve ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından konuştu. Kazanma alışkanlığını geri getirmeleri gerektiğini söyleyen Buruk, “Kazanan her zaman haklıdır. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” dedi. Buruk, dördüncü hakem Suat Arslanboğa'nın kendilerini maç boyunca taciz ettiğini dile getirdi.

Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını önde kapatmasına karşın, ikinci yarıda yediği gollerle mağlup olan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, “Bu maçtan önce orta saha bölgesinde eksiklerimiz vardı. Mahmut ve İrfan’ın olmaması bizim için sıkıntıydı. Mossoro, Azubuike ve Arda’yla 3’lü orta saha yaptık. Maçın büyük bölümünü götürdük, golü de attık. İstediğimiz gibi de gidiyordu. İkinci yarıda maçı 3-0, 4-0 yapabilirdik, bu şans bize geldi. Çok net pozisyonları değerlendiremedik. Kolay da 2 gol yedik. 1. Gol yaklaşık 50 metreden defansın arkasına atılan bir toptu. Bu maç en azından berabere bitseydi, kaybedilmeyen bir maç olarak görürdük. Elia’nın sakatlanması, Arda’nın çok uzun süre oyunu götürememesi değişikliklerde bizi etkiledi. Atamazsanız kazanamazsınız. Fenerbahçe atan taraf oldu ve kazandı, kendilerini tebrik ederim” dedi. 

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“Pozisyon yakalıyoruz ama topu içeri atamıyoruz”

Sakatların dönmesinin ardından milli maç arasının da kendileri için iyi olacağını ifade ederek sözlerini sürdüren Okan Buruk, “Özellikle önümüzdeki hafta Clichy, Mahmut ve İrfan’ın takıma dönmesi, milli takım arasından sonra da Epureanu’nun dönmesi takımı olumlu etkileyecektir. Ama bizim bir maç kazanmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Bu kazanamama olgusunu geçen senenin devamı olarak da görüyorum. Gençlerbirliği maçını kazanarak bunu başlatmak istiyoruz” dedi. Takımın gol pozisyonuna girdiğini ancak bir türlü sonuçlandıramadığını da söyleyen Okan Buruk, “Hücumda tek sıkıntımız topu içeri atamamak. 4 maçta 13-14 net pozisyonumuz oldu. Penaltı da kaçırdık. Bugün karşı karşıya pozisyon kaçırdık, direkten dönen top oldu. Olympiakos maçlarının ikisinde de rakibin kalecisi maçın adamı oldu. Bugün Altay’ın yaptığı kurtarış belki de Fenerbahçe’ye maçı kazandırdı. Maç kazanma alışkanlığını tekrar kazanmamız gerekiyor. Yeni gelen oyuncular da var. Bunlarla birlikte diğer isimleri adapte etmeye çalışıyoruz. Şu andaki tablo istediğimiz gibi değil. Bu işin sorumlusu benim. Bunu düzeltmek de benim elimde” açıklamasında bulundu. 


“Kazanan her zaman haklıdır” 

Fenerbahçe’nin de bugün zaman zaman oyundan koptuğunu ifade eden Okan Buruk, “Bugün 2. golü atsak belki daha farklı olacaktı. Arda ve Mossoro’yu 60’ar dakikalık şekilde planlamıştık. Ama Elia’nın sakatlanması, sonrasında Crivelli’nin sakatlanması, maçın sonunu istediğimiz gibi getiremememizi sağladı. 1-1’den sonra gol atabilirdik ama dediğim gibi kazanan her zaman haklıdır” dedi. Takımı büyük ölçüde gençleştirdiklerini de söyleyen Buruk, “Burada belli kontratlar var ve hemen herkesi gönderemiyorsunuz. Takım içinde gençleştirme yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki her şey gençlik değil. Oyunu doğru oynayan, doğru yerde duran bir Emre örneği var. 90 dakika sahada kaldı” ifadelerini kullandı. 

“Suat Arslanboğa maç boyu teknik adamları taciz etti” 

Olympiakos maçında daha farklı bir dizilişle sahada olduklarını söyleyen Okan Buruk, “Olympiakos maçına başlarken daha farklı bir dizilişte oynayan, 4-2-3-1’i deneyen bir takım olmaya çalıştık. Zaman içinde Mahmut ve İrfan’ı bir arada oynatamadık. Geçen hafta Gökhan ve Soner’e forma şansı vermiştim ama tam istediklerimizi veremedikleri için daha fayda sağlayacağını düşündüğüm isimlere fırsat verdik. Bu hafta önemli bizim için. Sakatların iyileşmesi ve takımın tam hazır şekilde maça çıkması çok önemli olacak” dedi. Maçta sarı kart gören tek kişinin kendisinin olması hatırlatılan Buruk, “Sarı kartı niye gösterdiğini anlamadım ben. Alkış falan da yapmadım. Bence bu gelen kurala bir deneme yaptılar galiba. Suat Arslanboğa maç boyunca bizi taciz etti. Maça odaklanacaklarına teknik adama odaklanıyorlar. Bu da zaten o işi tam olarak yapamadıklarını gösteriyor” diyerek 4. hakeme tepki gösterdi. 

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