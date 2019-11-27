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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
27.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Okan Buruk: ''Roma yenilmez değil, Cengiz Ünder ise...''

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Okan Buruk: ''Roma yenilmez değil, Cengiz Ünder ise...''

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın karşılaşacakları İtalyan ekibi Roma'dan daha güçlü olduklarını belirtti.

Buruk, gruptaki 5. hafta mücadelesinde Roma ile yapacakları maç öncesi, İtalyan Corriere dello Sport gazetesine konuştu.

Gazete, Okan Buruk'un "Roma yenilmez değil, biz daha güçlüyüz" sözlerini başlığa çıkarttı. İtalyan gazetesine verdiği röportajında Buruk, "Roma ile yapacağımız maç çok önemli. Medipol Başakşehir'i, ülkemizin sınırları dışında da iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'na kaldı, biz de kulüp olarak uluslararası arenada iyi örnek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grupta Roma'ya karşı 4-0 yenildikleri ilk maçın hatırlatılması üzerine Buruk, "İlk maça göre daha güçlüyüz, bir sürü sakat oyuncumuz iyileşti. Roma ile mücadele etmek için hazırız. Biz, hak ettiğimiz üzere grupta ilk sıradayız. Mental olarak da Roma ile ilk maçtakinin aksine çok daha iyi mücadele etmek için hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

Roma'nın iyi oyunculardan kurulu, çok iyi bir takım olduğu aktaran Okan Buruk, "Bence çok agresif değiller ve rakibi domine etmeyi başaramıyorlar. Derinlemesine boşluklar arıyorlar ama kendileri de boşluk veriyor. İlk maçtan sonra da açıklamıştım; onlar da bize karşı kaybedebilirler." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibinde çekindiği oyuncular sorulan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Dzeko, Kluivert, Zaniolo. Tabii oynarsa Cengiz Ünder de. Onu Brescia karşısında izledim. Son dakikalarda oldukça iyi oynadı. Bence teknik direktör Fonseca onu bu maçta oynatacak ve o da kendisini göstermek isteyecek. O, Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli oyuncularından. Roma’da daha da gelişebilir, belki Avrupa'da daha üst düzey bir kulübe de gidebilir." yorumunu yaptı.
Cengiz Ünder'in eski takımına karşı oynayacak olmasından ötürü bu maçta heyecanlanıp heyecanlanmayacağı sorusu da yöneltilen Buruk, "Başakşehir’de çok oynamadı ama bu stadyum ve bu takım, onun için bazı şeylerin başladığı yer. Çok da anlamsız ve farksız gelmeyecektir." yanıtını verdi.

- "Totti en iyi 10 numaralardan biri"

Kendisinin İtalya'da futbol oynadığı dönemde Roma'nın efsanevi oyuncusu Francesco Totti'ye karşı forma giydiği de anımsatılan Buruk, "Totti, dünyaya gelmiş tüm zamanların en iyi 10 numaralarından biriydi ve benim için ona karşı oynamış olmak bir onur oldu. Ne yazık ki o artık Roma'da değil. Onun gibi büyük bir oyuncunun, yetiştiği camiada mutlaka önemli bir rolü olmalı." ifadesini kullandı.

Okan Buruk, Türk futbolunun gelişimine dair de şunları kaydetti:

"Yurt dışına pek çok oyuncu gönderdik. Bu, Türk futbolundaki gelişimi gösteriyor. Önemli oyuncular var. Avrupa’da başroldeler ve bizim milli takımımızın da gelişmesine yardımcı oluyorlar."

Buruk, teknik direktör olarak kendisine Fatih Terim'i örnek aldığını belirterek, kendisinin tavsiyelerini dikkate aldığını anlattı.

Röportajın girişinde Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir’in ligde üçüncü, Avrupa Ligi'nde de "şaşırtıcı" yorumuyla lider olduğu ifadelerinin yazılması dikkati çekti.

Okan Buruk: Roma yenilmez değil, Cengiz Ünder ise...

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