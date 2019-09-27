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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.09.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz"

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Okan Buruk: "Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını belirterek, sevinçli olduklarını söyledi.

M. Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “En son Beşiktaş maçında oynadığımız oyuna rağmen sonucu alamamıştık. Bugünden daha rahat maç oynamıştık. Bugün ilk yarıda golleri bulduk. İkinci yarıdaki oyun ilk yarının gerisindeydi. Geride karşıladık. 2-0’ın rahatlığı oyunumuzu etkiledi. Son bölümdeki attığımız 3 golle Rizespor gibi iyi bir takımı sahamızda yendik. Bu bizim için sevindirici. Rizespor deplasmanda 4 puan toplamıştı. İkinci yarı pozisyonlar buldular. Son bölümdeki vuruşlarımız bu maçta çok iyiydi. Hücumda iyiydik. Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz. Rizespor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tam kadro olarak ilk defa geçen hafta oynadıklarını belirten Buruk, “Transferleri geç tamamladık. Özellikle savunma bölgesinde eksiklerimiz vardı. İki haftadır tam kadro çıkıyoruz. Son iki haftadaki oyun bizim çok daha diğer maçların üstünde. Sezon başından beri çok şanssızlık çektik. Hiçbir zaman tam kadro çıkamadık. Beşiktaş maçında da rahat kazanabilirdik. Bugünkü oyun güven verdi. Bu oyun Avrupa maçı öncesinde gösterge oldu. Şu an iyi durumdayız ve bu oyunu devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Arda Turan’ın aleyhinde yapılan tezahüratların sorulması üzerine Okan Buruk, “Arda bu ülkenin önemli oyuncularından Eski günlerine dönmek için çok çalışıyor. Biz de Arda’dan yararlanmaya çalışıyoruz. Bu çıkan ufak tefek sesleri anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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