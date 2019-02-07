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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.02.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Psikolojik olarak güçlendik

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Okan Buruk: Psikolojik olarak güçlendik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Camianın yanımızda olması psikolojik olarak bizi güçlendirdi" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenman öncesi takımı ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde vali yardımcıları, il müdürleri, daire amirleri ve yaklaşık 150 kişilik sivil toplum örgütü oyunculara moral verdi. Vali Çeber, Okan Buruk ile takım kaptanı Aatif ve Orhan Ovacıklı ile bir süre sohbet edip, başarı diledi.

Okan Buruk: "İç sahada çok zorlu bir maç bizi bekliyor"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, kazanarak ilerlemenin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İkinci yarıda üç haftalık başlangıçları iyi değil ama çok değerli oyunculara sahipler. Çok başarılı bir teknik direktörleri var. İç sahada çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Camianın bizim yanımızda olmaları psikolojik anlamda bizleri güçlendirdi. İç saha ve dış sahada takımlarını destekliyorlar. Bunun Antalyaspor maçında da devam etmesini istiyoruz. Burada çok iyi bir takım, yönetici, taraftar birlikteliği yakaladık. Bunu futbolcularla kazanarak sahaya yansıtmaya başladık. Antalyaspor karşısında kazanıp sevineceğimiz bir maç hayal ediyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.

Maç Sonucu Bahsini Seç

"Petrucci yaklaşık 4 hafta aramızda olmayacak"

Sakat oyuncuları kadroya dahil edemediklerine de değinen Buruk, "Erzurum Büyükşehir Belediyespor karşısında sporcu sakatlığı riski yüksek bir maç oynadık. Petrucci bu maçta bir şanssızlık yaşadı. Yaklaşık 4 hafta aramızda olamayacak. Ayrıca Musa Çağıran takımla birlikte çalışıyor ama tam olarak kadroya dahil edemedik" diye konuştu.

"Oyuncularım hak ettikleri bir üç puan aldı"

Buruk, Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçında rakibin attığı golün VAR kararı ile iptal edilmesi ile ilgili "Hakemlerin hata yapabileceğini biliyor ve bunu söylüyoruz. Nasıl oyuncular hata yapıyor, teknik adam olarak bizler hata yapabiliyoruz. Hatayı yapan doğru bir şekilde kendini anlatmak zorunda. Kimseden kötü niyetli, bir takımın kötülüğü, diğerinin iyiliği için hata yapıldığını düşünmüyoruz. Bu yıllardır böyle, bütün dünyada böyle. Maç içerisindeki pozisyonu herkes kendi açısından değerlendiriyor. Hakemin kararı var. Ayakta durulamayan saha şartlarında oyuncuların herhangi bir darbede zorluk yaşayarak düşmeleri çok normal. Pozisyon faul olarak verilmese biz de aynı şekilde 'Neden faul verilmedi?' diye tepki gösterecektik. Maçta her iki takım oyuncuları kazanmak adına mücadele verdi. Burada hiç kimse kimsenin hakkının yenmesini istemez. Bu kadar kötü zeminde yaklaşık 100 dakika oyuncular mücadele verdi. Oyuncularım hak ettikleri bir üç puan aldı” şeklinde konuştu.

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