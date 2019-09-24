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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 00:15, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı

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Okan Buruk: Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasının ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın oyunundan iyi mesajlar aldığını söyleyerek, "Rakip 4-5-1 düzeninde bizi karşıladı. 2 genç oyuncumuza adam odaklı oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik ilk yarı. İkinci yarı da böyle devam etmemiz gerekiyordu. Kenarda kaybettiğimiz toptan rakip öne geçti. Sonra oyunda mesafeler bizim adımıza uzamaya başladı. Bugün Atiba, Burak, Douglas ve Necip ilk defa oynadı. Maç eksikleri olan oyuncular. Gökhan ve Necip stoper oynadı. Necip sert ve agresifti. Gökhan iyi oynadı. Oyun rakibin öne geçmesiyle, mesafelerinin uzaması bizi kötü etkiledi. Topu rakibe verirsen, geriye koşarsan fizik olarak eksik oyuncu grubu bunu kaldıramaz. Burak hazırlık maçı oynamadı. İki sakatlık sonrası sabah gelip oynamak istediğini söyledi. Fedakarlık yaptı. Daha sonra tribünün desteği ile beraberliği yakaladık. Takım bize mesajları veriyor. Bugün 5'inci hafta 5 puan dışarıdan hoş gözükmüyor olabilir. Zorlukları bilerek geldik. Hiçbir yer gül bahçesi değil. Beşiktaş taraftarı takımına destek olmaya devam etsin. Yarışın içinde olan bir takımız. Bir rakip ile 5 diğeriyle 3 puan var aramızda. Oyun bize iyi mesajlar veriyor. Oyuncular da bizler de inanıyoruz. Umarım kısa sürede bu reaksiyonu alırız" dedi.

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