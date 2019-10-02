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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.10.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Oynayabileceğimiz en iyi 11 ile çıkacağız"

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Okan Buruk: "Oynayabileceğimiz en iyi 11 ile çıkacağız"

 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında saha avantajını da kullanarak galip gelmek istediklerini, öncelikli hedeflerinin ise gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Bizim ve ülkemizin puanlara ihtiyacı var”

Gruba istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Buruk, “Oyun olarak Roma maçının 45 dakikasını iyi oyun olarak alabiliriz. Onun yanında kaybettiğimiz kötü bir karşılaşma. O maçtan sonra daha güvenli, takım olma yolunda ilerleyen bir Başakşehir görüyoruz. Bunu ligde gördük. Avrupa Ligi’nde de uygulamak istiyoruz. Rakibimiz liginde iyi bir takım. Oyunu doğru oynamamız gerek. Ofansif anlamda güçlü bir takım. Savunma anlamında da rakiplerine pozisyon veriyor. Bu galibiyet hem bizim hem ülke puanı için çok önemli. Bu yüzden özellikle futbolseverlerin yarın stattaki yerlerini almalarını istiyoruz. Hem bizim hem de ülkemizin puanlara ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

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“Ufak sakatlıklarımız var”

Mönchengladbach karşısında sahaya nasıl bir 11 ile çıkacaklarının sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam, “Bu gruptan çıkabilmeyi hayal ediyoruz. Oyuncularımızın ne olursa olsun bu maçlara doğru hazırlanıp oynayabileceklerine inanıyorum. Diğer maça 3 gün kalsa da biz burada ideal 11’imizi kullanmaya çalışacağız. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Belki riske atmama durumuzu olur. Bu maç bizim için önemli. Oynayabileceğiz en iyi 11 ile çıkmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak”

Kendisinin futbolculuk yaşamında UEFA Kupası’nı kazandığını ve bu anlamda futbolculara nasıl öğütler verdiğinin sorulması üzerine Buruk, “Futbolculuk hayatı başka, teknik adamlık başka. Burada bu kupayı hayal edip ulaşan bir insan olarak teknik adamlık yapıyorum. Oyuncularıma da birbirine eşit olduğunu, her takımın eşit olduğunu aşılayan bir teknik adamım. Bu gruptan çıktıktan sonra daha renkli planlar yapılabiliriz ama öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak” diye konuştu.

Gulbrandsen: "Evimizdeki ilk Avrupa maçında 3 puan almak istiyoruz"

Turuncu-lacivertli futbolcu Gulbrandsen ise yarınki müsabakaya ilişkin şunları söyledi:

“Evimizde oynayacağımız ilk Avrupa maçı için heyecanlıyız. Roma maçında istemediğimiz sonuç aldık. Evimizdeki ilk Avrupa maçında 3 puan almak istiyoruz.”

Okan Buruk: Oynayabileceğimiz en iyi 11 ile çıkacağız

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