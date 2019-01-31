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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.01.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Okan Buruk: 'Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız'

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Okan Buruk: 'Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iki galibiyetle moralli başladıklarını belirtti.

İkinci yarı alt sıralardaki takımların takviyeler yaptığına değinen Buruk, "Herkes güçlendi. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiğini görüyor ve ligin daha da zorlaşacağını biliyoruz. Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretindeyiz." diye konuştu.

Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Erzurum deplasmanı zor ve rakibin iç sahada kazanma isteği olacak. Önemli bir taraftar desteğini arkasına alan bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Her iki takımın da kazanmaya çok ihtiyacı var. Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da artmış oldu."

- "Kadromuzu şekillendirdik"

Okan Buruk, ikinci yarı kadrosunu şekillendirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu saatten sonra transfer düşünmüyoruz. Kadromuzu şekillendirdik. Bugün kadroda düşünmediğimiz arkadaşlara transferleri için izin verdik. Samir Ujkani, Jakob Brabec, Matic Fink, Armand Traore, Jaroslav Jach kadro içerisinde yabancı olarak yer almayacak. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Kulüp bulmalarını istedik. Gladky, Adana Demirspor'a transfer oldu. Kadromuzda 14 yabancı var. Yabancı oyuncu alma şansımız yok. Yerli oyuncu olarak istediğimiz kriterlere uyacak oyuncu bulamadık. Maç kadromuzda 12 yabancı olacağı için iki oyuncu dışarıda kalacak. Bunun zorluğunu yaşayacağız."

Yeni transferlerin kolay uyum sağladıklarını da kaydeden Buruk, "Yeni oyuncuların takıma uyumunda, takım içerisinde bulunan aynı ülke oyuncularının önemli etkisi oldu. Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, hava ve yol şartları nedeniyle Erzurum'a cumartesi günü uçakla gideceklerini sözlerine ekledi. 

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