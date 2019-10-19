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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.10.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Liderlik hedefimiz devam edecek

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Okan Buruk: Liderlik hedefimiz devam edecek

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, liderlik için hedeflerinin bundan sonraki haftalar devam edeceğini söyledi.

Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bu maçtan önce oyuncularımızla da konuşmalarımızda milli aradan sonra takımların toparlanmada sorunlar olduğunu söylüyorduk. Bugün oyunun bölümlerinde bunu uyguladık. Yorgunluklar, ufak tefek sakatlıklar, milli maç sonrası geri dönüş, yolculuklar burada maç oynamak zorlaşıyor. Maç içerisinde bunu yaşadık. Erken gol atıp, öne geçtik. Daha sonra ikinci gol şansı da geldi. Oyunun devamında özellikle ilk yarının sonlarında Göztepe’nin baskısı oldu. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliği de yaptık. Mehmet Topal ile orta sahayı kontrol altına almak istedik. Tam olarak oyun istediğimiz gibi gitmedi. Kaptırdığımız bir topla Soner’in çok güzel bir golü beraberliği yakaladılar. Robinho ve Demba Ba’nın oyuna girdikten sonra oyunu rakip sahaya yerleştirdi. Ceza sahası içerisindeki hareketlilik, pas trafiği lehimize döndü ve son dakika attığımız golle de maçı kazandık. Çok önemli bir goldü. Bu 3 puanın bundan sonra bize daha çok güven ve özellikle sahamızdaki Trabzonspor maçı için yeni bir hedef çizdiğini söyleyebilirim. Şu anda 3. sıraya yükseldik. Bundan sonraki haftalar için liderlik hedefimiz devam edecek. Bugün özellikle maç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapan, doğum günümde bana bu hediyeyi veren Skrtel ve diğer oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalar çok daha güçlü bir takım olarak geri döneceğiz” diye konuştu.

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