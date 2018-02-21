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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Okan Buruk, kupada final istiyor
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Sıradaki Haber:G.Saray'da Fernando idmana çıktı

Futbol
21.02.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Okan Buruk, kupada final istiyor

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Spor Toto Süper Lig'de cuma günü evinde Atiker Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak isteyen Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde eşleştikleri Galatasaray'ı eleyerek finale yükselmek istediklerini söyledi.

Akhisarspor'un kupada tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele etme başarısı gösterdiğini hatırlatan genç teknik adam, "Bu başarıyı finale taşımak istiyoruz. Oyuncularımız, bizim ve şehrimiz için çok önemli olacak. Galatasaray'la 27 Şubat Salı günü evimizde oynayacağımız yarı final ilk maçının akşam oynanacak olması bizim için avantaj. Çünkü futbolcularımız akşam maçlarında daha iyi konsantre oluyor" diye konuştu.

Öncelikle Konyaspor müsabakasına odaklandıklarını anlatan teknik patron Buruk, "Ligdeki hedefimiz ilk 10'da yer almak. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmeliyiz. Doğru yoldayız. Konyaspor'u yenerek alt grupla bağımızı tamamen koparmak ve üst sıralara yükselmek istiyoruz. Çok erken ama yukarıya adım atma anlamında önemli bir karşılaşma. Kümede kalma mücadelesi veren rakibimiz ikinci yarıya çok iyi başladı. Son olarak Beşiktaş'la berabere kaldılar. Karşımızda diri ve hücumdaki sorunlarını çözmüş bir Konyaspor var. Stadımız rakipler için korkulacak bir yer olmaya başladı. Bu bizim için avantaj. Kupa öncesi moral açısından da önemli bir müsabaka" dedi.

Yeşil-siyahlılarda sakat Olcan fizyoterapistle çalışırken, Hasan Ali takımdan ayrı düz koşu yaptı.

ERYÜKSEL'DEN ZİYARET
Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri, basketbol takımı teknik ekibi ve oyuncuları ile MHP Akhisar İlçe Teşkilatı, antrenman öncesi yeşil-siyahlı takıma başarı dileyerek moral verdi. Ligdeki durgunluk dönemine son verdiklerini söyleyen Başkan Eryüksel, "Son haftalardaki başarımız karşısında ileriye daha ümitle bakıyoruz. Stadımızın da yapılmasıyla taraftarlarımızla daha sağlam adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

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