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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 23:07, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz"

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Okan Buruk: "Küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz"

İstanbul deplasmanından üç puanla dönen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk, “Bizim için mutlu bir gece oldu. Önümüzdeki hafta da kazanarak küme hattından uzaklaşmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig’in ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. Güzel bir gece yaşadıklarını belirten Okan Buruk, “Öncelikle Yıldırım Uran hocamızın vefat haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyorum. Maça gelirsek çok mutlu bir gece oldu bizim için. Soyunma odasına mutlu girdik. İyi savunma bize maçı kazandıracaktı. Bunun bilincindeydik. İyi bir kamp geçirdik ve bu maçtan ümitliydik. Rakibimiz Diagne’siz oynadı ve bunun eksikliğini yaşadılar. Diagne’nin olmaması bizim için avantajdı. Pozisyon da verdik ama çok pozisyon da kaçırdık. Yeni gelen arkadaşlarımıza süreler verdik. Bugün mücadele eden bütün arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta da üç puanı alarak küme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Öne geçtiğimiz maçlar bizim için önemli. Uzun zamandır 1-0’ı yakaladığımız maçlar yoktu. Hep geriye düşen takımdık. Bugün öne geçmek bizi psikolojik olarak güçlendirdi” dedi.

"2-3 oyuncu daha alacağız"

Bu hafta içinde 2 veya 3 transfer daha yapacaklarını belirten Buruk, “Aatif oyuna alarak topun bizde kalmasını sağladık. Uzun zaman oynamadı. Böyle stresli maçta oynamak kolay değil. Aatif’ın bize katılması bize güven verdi. Her yeni gelen isim takıma güç katıyor. İnşallah bu hafta içinde 2-3 oyuncu daha kadromuza katacağız” şeklinde konuştu.

Okan Buruk oyuna sonradan dahil olan yeni transferlerin hazır bir görüntü vermemesi üzerine sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

“Oyuna sonradan girmek zordur. Maça 11 başlamak daha kolaydır. Son periyotta oyuna girmek hazır oyuncuyu bile zorlar. Biz yeni isimleri yavaş yavaş oyuna dahil edeceğiz.”

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