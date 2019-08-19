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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 01:22, Son Güncelleme:

Okan Buruk kırmızı karta dikkat çekti! "Kabus bizim için başladı"

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Okan Buruk kırmızı karta dikkat çekti! "Kabus bizim için başladı"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "10 kişi kaldık ve bir dakika sonra golü yedik, kabus senaryo bizim için başladı." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta içi Avrupa kupalarında mücadele eden iki takımın karşılaştığını söyledi. 
Müsabakadan önceki düşüncelerinin daha farklı olduğunu dile getiren Buruk, şöyle konuştu: 

"İyi başlamadık maça. Değişiklikler yaptık ve ikinci yarıya daha iyi başladık. Çok net gol pozisyonları yakaladık ama son 2 resmi maçımızda olduğu gibi topu içeri atamadık. Maçı 1-0 getirmemiz kazanma adına rahatlatacaktı bizi. Daha sonra 10 kişi kaldık ve bir dakika sonra golü yedik, kabus senaryo bizim için başladı." 

Eksik mücadele ederken de gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Buruk, rakip takımın kalecisi Farnolle'nin gününde olduğunu ve iyi kurtarışlar yaptığını bildirdi. 

Buruk, iyi oynamalarına rağmen golü bulmadıklarını kaydederek, "10 kişi kalan ve 3 golle mağlup olan takım olduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Oyuncularımızla konuştum ligin ilk maçı. 10 kişi kalmamız bizi çok etkiledi. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu maç için çalışmalara başladık." dedi 

"Hakemler kolay kart gösteriyorlar" 

Buruk, sahada kötü bir zemin olduğunu ve iki takımın da bundan etkilendiğini söyledi. 

İrfan Can Kahveci'nin maçta kırmızı kart görmesini eleştiren Buruk, oyuncunun Avrupa maçında da kırmızı kartla oyundan atıldığını anımsattı. 
Bir basın mensubunun transfer döneminin bitmediği ve hem Kahveci hem de Elia'nın oyundan kopuk olduğunu söylemesi üzerine Buruk, şunları kaydetti: 

"Ben iki oyuncunun da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum, bazen günlerinde olmuyorlar. Diğer oyuncular da oyun içerisinde ilk yarı pek verimli olmadıkları için onlar da bu sistem içerisinde kötü gözüktüler. Kafalarında ne geçiriyorlar bilmiyoruz ama İrfan'a çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledim. Hakemler kolay kart gösteriyorlar. Bu hafta bakın 20 oyuncu böyle tepki göstermiştir, hangisi kart gördü? İrfan olduğu için böyle olduğunu düşünüyorum." 

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