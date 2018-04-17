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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
17.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

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Okan Buruk: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a rakip olacak Teleset Mobilya Akhisarspor’da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig lideri rakiplerini eleyebileceklerini söyledi.

Kupada tarihinde ilk kez finalin kapısına kadar gelip 27 Şubat’ta ev sahibi olduğu yarı finalin ilk maçını 2-1 kaybeden Akhisar, yoluna devam edebilmek için deplasmanda rövanşı en az 2 fark veya 2 golden fazla atacağı tek farklı skorlarla kazanmak zorunda. Akhisar’ın 2-1’lik galibiyeti halinde maç uzatmaya gidecek. Galatasaray, 1-0’lık mağlubiyet ile her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak. Finale çıkan taraf, Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için Diyarbakır’da karşı karşıya gelecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 518Galatasaray - Akhisar Bld.G.Spor
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"İKİNCİ MAÇTAKİ SÜRPRİZLERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GÖRDÜK"

İlk maçtaki skorun dezavantaj olduğunu ancak kupada özellikle ikinci maçlarda geri dönüşler yaşanabildiğini belirten Okan Buruk, "Kendi sahamızda ilk maçta avantaj yakalamak istiyorduk. Öne de geçtik, gol yemeden elde edeceğimiz bir galibiyet bizi rövanşa çok daha avantajlı götürecekti. 2-1’lik iç saha mağlubiyeti büyük bir dezavantaj ama futbolun içinde her şey var. Buna inanarak ve bunu düşünerek sahaya çıkacağız. Son haftalarda rövanşlardaki sürpriz sonuçları özellikle Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde gördük. Kazanmak için deplasmanda elimizden geleni yapacağız. Tabi işimizin zor olduğunu da biliyoruz, iyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

"KUPADA BAZI OYUNCULARIMIZI DİNLENDİRECEĞİZ"

Galatasaray’ın çok geniş bir kadroya sahip olduğunu, sahaya alternatif bir 11 sürmelerini beklediğini dile getiren Buruk, "Biz de kupada bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. İki kulvarda da yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligde pazar günü evimizde oynayacağımız Göztepe maçı da bizim için büyük önem taşıyor. İki maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Akhisarspor’da sakatlığı süren Soner ve dün annesini kaybeden Olcan Adın, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı kafile, bugün öğlen Balıkesir’de Olcan’ın annesi Aysel Adın’ın cenaze namazına katıldıktan sonra İstanbul’a geçecek. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya baş sağlığı diledi.






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