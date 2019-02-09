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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.02.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Kazanma şansını değerlendiremedik

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Okan Buruk: Kazanma şansını değerlendiremedik

 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada bazı bölümlerde oyuna hakim olamadıkları için kazanamadıklarını söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “3 maçlık seriyi devam ettirmek istediğimiz bir maçtı. Maça baktığımızda golle başladık. Daha sonraki bölümde ikinci golü bulabilir miyiz diye başladık. 1-0 öne geçince rakibin de bize daha çok açık vereceğini düşünüyorduk. Aminu’nun sakatlanıp çıkması bizim açımızdan bir şanssızlıktı. Çünkü ondan sonra yerleşimde bir sıkıntı yaşadık. Özellikle rakibin bize kaptırdığı toplarda hücuma geçişleri daha iyi yapabilseydik, ikinci golü bulma şansına da ulaşabilirdik. Savunmayı da zaman zaman iyi yapamadık. İkinci yarıya baktığımızda rakibimizin bütün riskleri alarak üzerimize geldiğini, ataklar yaptığını gördük. Yediğimiz gol de çıkarken kaptırdığımız bir goldü. Kötü bir gol yedik. Kazanma şansı geldi, 2-0’ı yakalama şansı da geldi, bunları değerlendiremedik. Kazanabilirdik ama belli bölümlerde oyuna hakim olamadık” ifadelerini kullandı. 

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