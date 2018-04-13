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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.04.2018 - 23:51, Son Güncelleme:

Okan Buruk: İstediklerimizi yapamadık

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Okan Buruk: İstediklerimizi yapamadık

T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın başında yediğimiz 2 gol maçı erken kaybetmemize yol açtı” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maçtan önceki planlarımız çok farklıydı. Özellikle maça başlangıçta Beşiktaş gibi bir takıma karşı oynarken bizim için en son düşündüğümüz şey maçın 2. dakikasında gol yemekti. Maçın 0-0 üzerinden giderek hücumda rakibimizin vereceği pozisyonlar olacaktı. Çok fazla top kayıplar yapan bir takımdı. Bunları da yakaladık ama kalemize gelen ilk iki top gol olunca maça 2-0 geride başladık. İlk yarının sonunda maçı 2-1 getirsek maça ortak olabilirdik. İkinci yarının başında rakibimiz 3-0 yakalayınca oyun koptu. Yine pozisyonlar bulduk ama rakibimize de çok fazla pozisyon verdik. Oyun olarak maçın genelinde istediğimiz gibi gitmedi işler. Rakibimizin de çok iyi ayaklara sahip oyunları var. Maçın başında yediğimiz 2 gol maçı erken kaybetmemize yol açtı. Üzgünüz tabii. Seyircimizden de özür diliyoruz. Kendi sahamızda hayallerimiz daha farklıydı ama son 3 maçtır kötüydük. Başakşehir maçında oyun olarak bunu yakaladık ama hem Trabzon hem Beşiktaş maçında oyun olarak istediklerimizi yapmadık. Eksiklerimiz var. Çok iyi oyucularımız dışarıda. Bizim gibi takımlar için 2 oyuncu çok önemli oluyor. Sahaya çıkan oyuncularımızın hepsi elinden geleni yaptı. Artık tekrar kupa maçıyla işimize döneceğiz. Arkasından Göztepe maçımız var. Kazanmak istiyoruz. Olcan ve Soner’in sakatlıkları var. Çok basit goller yedik. İlk gol o kadar basit ki üstelik bunları çalışmıştık. İlk ve ikinci kaleye gelen toplar gol oldu. Maçın genelinde 8-9 tane kaleye gol girişimimiz var ama atamadık. Rakibe çok pozisyon verdik. Bu sezon oynadığımız Trabzon maçı ve bu maç en kötü oynadığımız maçlardan ikisidir. Oyundan çok memnun değilim. Çok fazla taktiksel çalışmalar yapıyorsunuz ama ikinci dakikada goller yiyorsunuz. Böyle takımlara karşı geriye düştüğümüzde toparlamak zordur” diye konuştu.

Ligde bir maç daha kaybetmesi halinde düşme potasına yaklaşacaklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Buruk, “Ligde ne olacağı belli olmuyor. Su an 34 puandayız. Düşme hattının 6 puan üzerideyiz. Bu hafta maçlar ne olacak belli değil. Bizim ilk hedefimiz kupa maçı. Daha sonra Göztepe ile kendi sahamızda oynuyoruz. Bir maç kazanıp rahatlamak istiyoruz. Ardından Malatya maçı var, Galatasaray gelecek, Kayseri’ye gideceğiz. Kazanabileceğimiz çok maç var tabii dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında Başakşehir maçını kazanarak bu işi bitirebilirdik. Gençlerbirliği maçını kazanmış olsaydık, şu anda daha iyi bir durumda olabilirdik. Tabii bu duruma getiren biziz ancak karamsar değiliz. Bizim için bütün oyuncular önemli ama Miguel Lopes mevkisinde çok önemli bir oyuncu. Onun olmadığı maçta çok sıkıntı yaşıyoruz. Diğer oyuncularımız da çok değerli onlar da dönünce daha iyi bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

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