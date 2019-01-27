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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA Fotoğraf: AA Spor
27.01.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Okan Buruk: ’’İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz’’

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Okan Buruk: ’’İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz’’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Akhisarspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada yeni yapılan transferlerin galibiyette etkisinin olduğunu belirterek, "İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz" dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, bu hafta kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti.

Buruk, bugün oynadıkları maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta Kasımpaşa’da aldığımız galibiyetini sahamızda da kazanarak daha değerli kıldık. Özellikle bu hafta kazanarak üste çıkacaktık ve bunu başardık. Maçın başında erken yediğimiz gol dengemizi bozdu. Özellikle iç sahada daha iyi başlayabilirdik ama kolay hatalar yaptık. Rakip sahada üretici olamadık ve aceleci davrandık. İkinci yarı oyun sisteminde değişiklik yaptık. Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj sağladı. İkinci yarıda sistem değişikliği yapmak ve yeni oyuncularımız faydalı oldu. Böylece golleri üst üste bulduk. Rakibi tebrik ediyorum onlar da çok iyi mücadele etti. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi desteklediler bizi. Yönetimimiz çalışıyor, bizler çalışıyoruz. İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz. İki hafta kazandık ama şuan elimizde hiçbir şey yok bundan sonraki maçlarımızı kazanmamız lazım’’ ifadelerini kullandı. 

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