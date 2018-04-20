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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
20.04.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Okan Buruk: İlk finalimiz Göztepe ile

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Okan Buruk: İlk finalimiz Göztepe ile

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Galatasarayı 2-0 yenerek finale kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ara vermeden Süper Ligde konuk edeceği Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesislerinde dün yapılan idmana ağrıları süren Soner, Serginho, Onur Ayık ve Bilal Kısa katılmazken, karşılaşmada forma giyen oyuncular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi yaparak çalışmayı tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, Çok sevinçliyiz, yarı finale çıktığımızda hedefimizin final oynamak olduğunu söyledik. Özellikle ilk maçta kendi sahamızda oynamadan önce de hedefimizin böyle bir başarıya ulaşmak olduğunu, bunun hem bizler için hem de Akhisar halkı için büyük bir mutluluk olacağını belirttik. Yarı final oynamak da önemliydi bizim için ama finale çıkmak çok daha önemli dedi.

İlk maçta işler çok istediğimiz gibi gitmemişti diyen Buruk, Ümidimizi ikinci maça götürdük. Maçtan önce erken gol bulmanın öneminden bahsettim. Futbolun içinde her şey var, bunu da üstüne basarak söyledim. Son haftalar da Avrupa liglerinde ve Şampiyonlar Liginde gerçekten inanılmaz geri dönüşler olmuştu. Kimsenin beklemeyeceği şeyler olmuştu. Bu da tabi psikolojik olarak her oyuncuyu etkiler, yani baktığınızda Şampiyonlar Ligindeki sonuçlar 1 gün sonra Avrupa Ligine yansımıştı. Bunu seyreden buradaki oyuncular da herkesi her yerde herkes yenebilir düşüncesi oluştu. Özellikle futbolda psikolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu da bize oyun içinde daha inançlı olmamızı ve maça daha çok sarılmamızı sağladı. Özellikle gol bulduktan sonra daha çok inandık ve rakibimizin de geriye düşmesi ile bize çok daha alanlar verdiğini gördük. Bunu da iyi değerlendirdik. Gol pozisyonları bulduk, goller attık ve günün sonuna baktığımızda finale ulaşan takım biz olduk. Bu da bize tabi çok büyük bir mutluluk veriyor ve gurur veriyor diye konuştu.

Finale çıkmanın önemli olduğunu ama kendileri için ligde Pazar günü oynanacak Göztepe maçının da final niteliğinde olduğunu belirten Okan Buruk, Pazar günü kendi sahamızda Göztepe ile oynayacağımız bizim için özellikle ligdeki maçlarımıza baktığımızda bir final daha var. Ligde 34 puanı bulduk, son haftalardaki istemediğimiz sonuçlar bize farklı düşünceler içerisine itiyor. Ama özellikle bu kupa maçındaki moralle birlikte bir final maçına daha odaklanmamız gerekiyor. Hafta sonu oynayacağımız Göztepe maçı bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli. Kendi sahamızda seyircimizin de desteği ile her şeyimizi ortaya koyarak maçta en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah kazanırsak bizim için çok önemli olacak ve ileriye daha umutla ve rahat bakacağız. Tabi kazansak lig bitmiyor ama bizim için çok önemli bir maç dedi. Akhisarda Göztepe maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

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