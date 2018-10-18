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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.10.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Okan Buruk: 'Her maç final!'

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Okan Buruk: 'Her maç final!'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Atiker Konyaspor maçının ve bu dönemdeki maçların final niteliğinde olduğunu vurguladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası sakatlık ve cezalı oyuncu konusunda olumsuzluk yaşadıklarını belirtti.

Buruk, "4 oyuncunun bu maçta olmaması olumsuzluk ama tüm oyunculara güveniyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma. Milli takıma giden arkadaşlarımız vardı. Bu arada diğer oyuncu arkadaşlarımızı görme şansı bulduk. Faydalı bir milli ara geçirdik. Konyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandık. Son iki hazırlık idmanımız kaldı. Eksiklerimiz dışında oyuncuların çalışma temposundan memnunum. Atiker Konyaspor maçı çok önemli bir karşılaşma. Çok erken ama final maçı. Bu dönemde oynadığımız bütün maçlar final maçı. Çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz. En büyük desteğimiz seyircimiz. Stadı doldurmaları, desteklemeleri çok önemli. Herkesi bu maça bekliyoruz. İnşallah maçtan sonra sevinen taraf olur, yolumuza iyi şekilde devam ederiz" dedi.

"Kenar bölgelerinde eksiğimiz var"
Kenar bölgelerindeki iki oyuncularının cezalı olması dolayısıyla, boş bölgeyi doldurmak istediklerini ifade eden Buruk, "Kenarlarda üç oyuncumuz var. Umar, Samudio ve Süleyman. En eksik olan bölgemiz kenar oyuncular. Alternatifleri yok. İkisi aynı anda eksildi. O bölgeyi doldurmaya çalışacağız. Bu bölge ile ilgili seçim yapacağız. Oynayabilecek oyuncuları deniyoruz. Maç içerisinde hamle yapacağımız oyuncular ile ilgili bir çözüm arıyoruz. Psikolojik olarak kazanmaya alışmak istiyoruz. Kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu da bizim puan durumumuzdaki yerimizi değiştirecek. Bu maç çok önemli. Ardından zor bir fikstüre gireceğiz" diye konuştu.

"Maksimum puanı almak istiyoruz"
İlk yarı sonucunda alınabilecek maksimum puanı almak istediklerini ifade eden Buruk, oyuncularının hep iyi niyetli çalıştığını belirtti. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:

"Alabileceğimiz maksimum puan almak istiyoruz. Bu hafta çok değerli. Ardından iki deplasmana gideceğiz. Burada ne kadar çok geniş bir kadro ile mücadele edersek bizim için çok iyi olacak. Bazı bölgelerde çok fazla oyuncu var. Petrucci, çok iyi durumda. Biz kendisinden memnunuz. Traore kendini bulmaya çalışıyor. Yeni yeni üzerine koymaya çalışıyor. İyi niyetle çalışan oyuncularımız var. Konyaspor özellikle oyun içinde yetenekli oyuncuları var. Oyun içinde sürekli değişken oynuyorlar. Hücum hattında iyi oyuncuları var ve kadro derinliği çok iyi. Oyunun devamında hamle yapma şansları var. Bu ligin iyi oyuncularına sahipler. Savunma ve orta sahada değişkenlikleri oluyor."

Konyaspor maçını yorumlayan Buruk, hücum alanında rakibin etkili olduğunu belirtti. Buruk, "Deplasmanda iki maç kazandılar. İç sahada daha az sonuç alıyorlardı. Son Beşiktaş maçında berabere kaldılar. İyi bir ekip ve iyi oyunculara sahipler. Biz kendi sahamızda direncimiz önemli. Taraftarla birlikte göstereceğimiz direnç çok önemli. Savunma anlamında sıkıntıları olabilir ama hücum anlamında çok etkililer" değerlendirmesini yaptı.

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