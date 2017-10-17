Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmandaki 4. maçlarında ilk galibiyetlerini Trabzonspor karşısında aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ilk yarısını hem Trabzonspor'un hataları hem de kendilerinin baskısıyla 3-0 önde kapattıklarını hatırlatan Buruk, "İkinci yarıda da aynı isteği, konsantrasyonu sürdürdük. Rakibimizin geriye dönme çabası, bizim iyi savunma yapıp çıkışlarımızla sonuca gitmemize yol açtı. Güzel bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor gibi bir rakibi deplasmanda böyle bir sonuçla yenmek önemli." diye konuştu.

Buruk, 6-1 biten karşılaşmanın ardından kendilerini alkışlayan Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek, bordo-mavili taraftarların hak ederek kazanan takımı alkışlayarak onurlandırdığını kaydetti.

Ligde kendileri gibi takımların ilk hedefinin alt taraftan uzaklaşmak olduğunu dile getiren Buruk, şöyle devam etti:

"Lige en iyi şekilde başlayıp alt taraftan uzaklaştık ve üstteki gruba tutunduk, bunu sürdürmek istiyoruz, topladığmız puanlar geride kaldı. Her hafta başka bir maç başlıyor. Geçmiştekileri unutup tekrar Gençlerbirliği maçına odaklanmak, maçı yaşamak, maça hazırlanmak önem kazanıyor. Hafta hafta gideceğiz. Hangi puanı toplarız, hangi sıralamada yer alırız bunun şu anda düşünce anlamında bir önemi yok. Biz maç maç elimizden geleni yapacağız."

Okan Buruk, lige iç sahada 4'te 4 yaparak başladıklarını anımsatarak, "İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz. Seyircimizin de sıralamada 3. olan Teleset Mobilya Akhisarspor'a daha fazla destek vereceğini umuyorum. Cumartesi günü önemli, kazanacağımız bir maç olur inşallah." şeklinde konuştu.

Yapımı devam eden Spor Toto Akhisar Stadı'nın çok güzel ve seyirci kapasitesinin de kendileri için uygun olduğunu aktaran Buruk, "Bize yakışacak bir stat oluşuyor. Taraftarlarımızın kombinelerini alıp, başarılı takımı izleme fırsatını yakalamalarını isterim. Manisa'da çok daha az seyirci ile oynuyoruz. Kendi sahamızda çok daha fazla taraftara oynadığımızda takımın gücü de yukarılara çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Olcan Adın'ı sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında riske etmediklerini, Serginho ve Mustafa Yumlu'nun da sakatlıklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Akhisar Belediyesporlu futbolcu Daniel Larsson da ilk 8 haftaya bakıldığı zaman çok iyi başlangıç yaptıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, bundan sonra yapmamız gereken daha da fazla çalışmak ve iyi bir takım olduğumuzu herkese kanıtlamak." yorumunu yaptı.