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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Okan Buruk hedeflerini açıkladı

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Okan Buruk hedeflerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, bu maçı kazanıp yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

Sivasspor'un iyi bir takım olduğunun altını çizen Buruk, "Takım savunmasını iyi yapan ve öne hızlı çıkabilen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. İlk hedefimiz Sivasspor maçını kazanmak." diye konuştu.

Buruk, kendilerine bir hedef koyduklarını belirterek, "Şu an ulaşabileceğimiz hedef ligin beşincisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz. Oraya doğru yükselmek için de önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem hatalarına da değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Son üç maçlık süreçte aleyhimize yapılan hatalar var. Bu anlamda üzülüyoruz. Bizim de beklentilerimiz var. Biz, kimsenin lehimize bir şey vermesini zaten istemiyoruz. Hiç bir takım, kendi adına hata yapılmasını istemiyor. Bundan sonraki haftalarda bizim aleyhimize ve lehimize hatalar da olmasın. Zamanında karar verilirse maçlar daha zevkli ve güzel olur. VAR sisteminde her şey hakemlerin önüne geliyor, onların da daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle VAR'ın başındaki hakemlerin oraya daha odaklanması ve hatalar yaptırmaması gerekiyor. Bu hem Türk futboluna zarar veriyor hem de onlara zarar veriyor."

Buruk, herkesin maçlara hazırlandığını belirterek, "Onların da daha iyi hazırlanması gerekiyor. Bir şeyler eksik. Sezonun son haftaları, daha dikkatli olunması gerekiyor. Burada, 'hiç bir takımın aleyhine veya lehine yapılıyor' demiyorum." dedi.
Okan Buruk, sezon sonuna kadar her oyuncuya şans vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

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