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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.05.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Hedefimiz kalan 4 maçı kazanarak beşinci olmaktır"

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Okan Buruk: "Hedefimiz kalan 4 maçı kazanarak beşinci olmaktır"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde üst üste iki maç berabere kalmalarını değerlendiren Okan Buruk, "Bu maçlara oyun olarak baktığımız zaman her iki maçta da kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Sivasspor maçında oyunun ilk yarısında iyi oynamasak da topun kontrolü bizdeydi. Rakibimize çok fırsat vermedik. İkinci devrede çok üstün oynadık. Maça baktığımız zaman 600’ün üzerinde pas yaptık, topun oyun alanında kaldığı 64 dakikanın 40 dakikasında top bizim ayağımızdaydı. Şut, orta ve pozisyon anlamında iyi şeyler yaptık ancak maçı gol atamadan bitirdik. Sivasspor’da iyi bir takım savunması yaptı. Bu hafta Ankaragücü deplasmanında hem oyun hem de skor olarak daha iyisini çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

"KALAN 4 HAFTADA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Buruk, kalan 4 haftada şampiyonluk ve küme düşmeme mücadelesinin yanında kendilerinin de dahil olduğu birçok takımın beşincilik için mücadele ettiğini ifade ederek, kalan haftalar ve hedefleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Ligde ilk 3 takım arasında geçen bir şampiyonluk yarışı var. Trabzonspor’un büyük ihtimalle dördüncü olacağı görünüyor. Bundan sonra lig beşinciliği için mücadele eden bir sürü takım var. Bu takımlar arasında puanlar birbirine çok yakın. Alt tarafta da küme düşmemek için mücadele eden takımlar var. Bizim gibi takımlar için şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki takımlarla oynayacağı maçlar için isimleri sürekli gündeme geliyor. Bizim hedefimiz kalan 4 maçı kazanarak beşinci olmaktır. Şampiyonluğa oynayan bir takımla oynadığınız zaman sizin hedefiniz pek göz önüne alınmıyor, ama bizimde kalan 4 haftada bir hedefimiz var. Kalan haftalarda sadece kendi maçlarımıza odaklanarak bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz."

Okan Buruk: Hedefimiz kalan 4 maçı kazanarak beşinci olmaktır

ABARHOUN: "HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ"

Çaykur Rizespor’un Faslı defans oyuncusu Mohamed Abarhoun da ikinci devre ile çok sayıda maç kazandıklarını belirterek, "Hem bireysel hem de takım olarak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi maçlar çıkardık, dipten gelerek kendimize yeni hedefler koyduk. Şimdiki hedefimiz; ligi 5’inci tamamlayarak Avrupa Ligi’ne katılma şansını yakalamak. Taraftarlarımız skor ne olursa olsun bizi her zaman desteklediler. İç sahada ve dış sahada oynanan her maçta bizim yanımızda oldular. Tek hedefimiz iyi gidişatımızı sürdürerek Ankaragücü’nü yenmektir." dedi.

Antrenman öncesi Pazar Fen Lisesi öğrencileri Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ekibi ve futbolculara başarı dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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