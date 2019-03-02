Okan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"
GeriFutbol Okan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.03.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hakem kırmızı kart kararının doğru olduğunu belirten Buruk, "Keşke bir kişi eksik oynasaydık, o zaman maç daha zevkli olurdu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Olmayan bir kornerle bir gol yedik. Daha sonra 10 kişi kaldık, hakemin kararı doğruydu. Bazı Fenerbahçeli oyunculara sarı kart gösterilmedi; ama bizim kırmızı kart kararı doğruydu. Biraz önde basarsak 10 kişi olmamızın önemi olmayacağını söyledim, devre arasında. Nitekim öyle oldu." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk'un basın toplantısı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2’lik mağlubiyet sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul’a 3 puan için geldiklerini belirten Buruk, “Kazanmak için geldik. Golle de başladık. Golden sonra bizim için işler daha iyi gideceğini düşünürken geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Hakemin kırmızı kararı doğruydu. İlk yarı Fenerbahçe’de 1-2 oyuncuya da kart çıkarabilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve taraftardan etkilenen bir hakem olduğunu tahmin ediyorduk. Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve sonrasında pozisyonlar bulduk. Sonra bir penaltı icat edildi. Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularımı kutluyorum. Sahadaki emeklerine keşke cevap verebilseydik. Daha mutlu ayrılabilirdik. Fenerbahçe’yi kutluyorum ve bundan sonraki haftalarda iki takıma da başarılar diliyorum” dedi. 

“Hakemler de kuralı bilmiyor herhalde” 

Ligin alt tarafında yer alan hiçbir takımın garantisinin olmadığını belirten Okan Buruk, “Penaltı pozisyonunda Serdar Aziz bana faulü anlattı ama bunu tartışmaya gerek yok. Ofsayt var zaten neden verdiklerini anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm. Herkes için zor bir dönem. Puan ortalamaları aşağıda yükseldi. Biz o alandan çıkmak istiyoruz. Kimsenin garantisi olmadığı bir yer” dedi. 

Buruk, bir basın mensubunun penaltı pozisyonunda verilmeyen ofsayt kararıyla ilgili kural kitabında yer alanlarla ilgili yorumuna ise, “ Penaltıyla ilgili hakem bana açıklama yapmadı. Herhalde onlar da bilmiyor kuralı” cevabını verdi. 

“Sanki 10 kişi Fenerbahçe’ydi” 

Maçta kanatları iyi savunamadıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin önde baskı yapıldığında sorun yaşadığını biliyorduk. Biz de bunu yaptık. Çalıştığım bir plandı ve böyle başladık. Kanatları biz iyi savunamadık. Isla ve Valbuena kanatlarda çok iyiydi. Aminu’nun geri dönüşleri iyi olmayınca rakibe top verdik. Son bölüm haricinde rakibe çok pozisyon vermedik. Dirar’ın yokluğu bizim için avantajdı ama bir o kadar da kaliteli ayakları vardı. Fenerbahçe’de üzerimize çok gelen bir takım değildi. Kenar oyuncuları ile gelmeye başladılar. Maçın bir bölümünde Fenerbahçe’yi 10 kişi oynamış gibi sayabilirsiniz” açıklamasını yaptı. 

“Aatif, Rize’nin oyuncusu” 

Aatif’ın sakatlığının bulunduğunu ve riske etmemek için oynatmadığını dile getiren Buruk, “Aatif bir haftadır sakat. Buraya getirdik ama sıkıntısı var. Son gün 5’e 2’de oynattık ama baktık oynaması oyuncuya zarar verecek. O yüzden oynatmadık. Gelecek maçları da düşünerek oynatmama kararını ben aldım” şeklinde konuştu. 
Başarılı teknik adam, Aatif’ın sözleşmesinde Fenerbahçe’ye karşı oynayamayacak maddesi olup olmadığı ile ilgili soruya da, “Aatif Fenerbahçe’nin malı değil, Rize’nin malı” cevabını verdi. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 143Napoli - Juventus
    1
    MS2
    2,65
    7554kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Federer'den dalya! 100. ATP kupası...

Ersun Yanal çılgına döndü!

Moses: "Her yerde oynarım"

Okan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"