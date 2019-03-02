Okan Buruk: "Hakemin kararı doğruydu"

Hakem kırmızı kart kararının doğru olduğunu belirten Buruk, "Keşke bir kişi eksik oynasaydık, o zaman maç daha zevkli olurdu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Olmayan bir kornerle bir gol yedik. Daha sonra 10 kişi kaldık, hakemin kararı doğruydu. Bazı Fenerbahçeli oyunculara sarı kart gösterilmedi; ama bizim kırmızı kart kararı doğruydu. Biraz önde basarsak 10 kişi olmamızın önemi olmayacağını söyledim, devre arasında. Nitekim öyle oldu." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un basın toplantısı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2’lik mağlubiyet sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul’a 3 puan için geldiklerini belirten Buruk, “Kazanmak için geldik. Golle de başladık. Golden sonra bizim için işler daha iyi gideceğini düşünürken geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Hakemin kırmızı kararı doğruydu. İlk yarı Fenerbahçe’de 1-2 oyuncuya da kart çıkarabilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve taraftardan etkilenen bir hakem olduğunu tahmin ediyorduk. Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve sonrasında pozisyonlar bulduk. Sonra bir penaltı icat edildi. Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularımı kutluyorum. Sahadaki emeklerine keşke cevap verebilseydik. Daha mutlu ayrılabilirdik. Fenerbahçe’yi kutluyorum ve bundan sonraki haftalarda iki takıma da başarılar diliyorum” dedi.



“Hakemler de kuralı bilmiyor herhalde”

Ligin alt tarafında yer alan hiçbir takımın garantisinin olmadığını belirten Okan Buruk, “Penaltı pozisyonunda Serdar Aziz bana faulü anlattı ama bunu tartışmaya gerek yok. Ofsayt var zaten neden verdiklerini anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm. Herkes için zor bir dönem. Puan ortalamaları aşağıda yükseldi. Biz o alandan çıkmak istiyoruz. Kimsenin garantisi olmadığı bir yer” dedi.

Buruk, bir basın mensubunun penaltı pozisyonunda verilmeyen ofsayt kararıyla ilgili kural kitabında yer alanlarla ilgili yorumuna ise, “ Penaltıyla ilgili hakem bana açıklama yapmadı. Herhalde onlar da bilmiyor kuralı” cevabını verdi.



“Sanki 10 kişi Fenerbahçe’ydi”

Maçta kanatları iyi savunamadıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin önde baskı yapıldığında sorun yaşadığını biliyorduk. Biz de bunu yaptık. Çalıştığım bir plandı ve böyle başladık. Kanatları biz iyi savunamadık. Isla ve Valbuena kanatlarda çok iyiydi. Aminu’nun geri dönüşleri iyi olmayınca rakibe top verdik. Son bölüm haricinde rakibe çok pozisyon vermedik. Dirar’ın yokluğu bizim için avantajdı ama bir o kadar da kaliteli ayakları vardı. Fenerbahçe’de üzerimize çok gelen bir takım değildi. Kenar oyuncuları ile gelmeye başladılar. Maçın bir bölümünde Fenerbahçe’yi 10 kişi oynamış gibi sayabilirsiniz” açıklamasını yaptı.



“Aatif, Rize’nin oyuncusu”

Aatif’ın sakatlığının bulunduğunu ve riske etmemek için oynatmadığını dile getiren Buruk, “Aatif bir haftadır sakat. Buraya getirdik ama sıkıntısı var. Son gün 5’e 2’de oynattık ama baktık oynaması oyuncuya zarar verecek. O yüzden oynatmadık. Gelecek maçları da düşünerek oynatmama kararını ben aldım” şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam, Aatif’ın sözleşmesinde Fenerbahçe’ye karşı oynayamayacak maddesi olup olmadığı ile ilgili soruya da, “Aatif Fenerbahçe’nin malı değil, Rize’nin malı” cevabını verdi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!