Okan Buruk gazetecilere çıkıştı

Süper Lig’in 11. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’a 4-0 mağlup olarak, sezon başından beri ilk defa evinde oynadığı bir maçı kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok ağır bir mağlubiyet aldık. Kendi sahamızda yenilmeyen bir takımdık. Geçen seneden gelen iç saha başarımız vardı. Maçtan önce 3 puan aldığımız takdirde ikinci olacağımızı biliyorduk. Bunu hedef göstermiştik. Maça kazanmak için başladık. Maçın başında kaçırdığımız gol pozisyonu vardı.

Maça bir sıfır önde başlasaydık bizim için her şey çok daha farklı olacaktı. 8. dakikada golü yedik ve oyun tersine döndü. Erken golü yemek iç sahada bizde güvensizlik oluşturdu. 1-1 getirebilirdik maçı ama kaçırdık. 2. golü kalemizde görünce oyun tam tersine gitti. Rakibimizin savunmadaki zaaflarından yararlanırız diye düşünürken aynı şeyi biz yaşadık. Savunmada çok açık verdik. İleri uçta 3 tane çok önemli oyuncuları vardı. Onları boş bırakıp alan verdiğimizde ne kadar etkili olacaklarını biliyorduk. Maç içerisinde bunu gördük. İkinci yarı yaptığımız hamlelerden sonra maçı değiştirebiliriz diye düşündük. 2-1’e getirseydik belki baskıyla maça ortak olabilirdik ancak 3. gol maçı bitirdi ve arkasından 4. golü yedik. Bizim için üzücü bir mağlubiyetti. Top bizdeyken ve rakipteyken istenileni yapamıyorsanız eksikleriniz vardır. Rakibimizi kutluyorum. Gerçekten iyi bir takım. İyi oyuncu grubu var. Biz de bundan sonra aynı şekilde tekrar toparlanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bir gazetecinin, 43. dakikada hava topu mücadelesinde Mustafa’nın topa elle müdahale ettiği halde Caner Osmanpaşa’nın sarı kart ile cezalandırıldığı, bu durumu nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya yanıt veren Okan Buruk, “Mustafa topa eliyle dokunmadı” dedi.

Basın mensubunun ısrarla “Elimizde fotoğrafları var” iddiası üzerine konuşan Buruk, “Eliyle dokumadı topa. Elini uzattı ama top değmedi. Hakem orada faulden dolayı sarı kart gösterdi. 4. hakemin bana söylediği faulden dolayıydı. Şu an net bir şey yok. Olmayan bir şey üzerinden konuşmamızın bir anlamı yok. Şu anda bu konuşulacak bir yer mi? Mustafa elini uzattı ama topa dokunmadı. Bu daha sonra yine değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

Bir diğer gazetecinin, “Alanyaspor golleri bulduktan sonra oyuna müdahale anlamında geciktiniz mi?” sorusuna da cevap veren Buruk, “Hangi anlamda geciktim? Kaçıncı dakikada sokmamız gerekiyordu sizce. 2 oyuncu değişikliğini 45. dakikada yaptık zaten. Kaçıncı dakikada yapmamız gerekiyordu? 20. dakikalarda ben çok oyuncu değiştirmiyorum” şeklinde konuştu.