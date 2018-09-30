Okan Buruk: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Maçtan önce düşüncelerimizi kazanmak üzerine kurmuştuk. Topun bizde kalması, savunma anlamında biraz daha kalabalık gittik. Daha usta, daha iyi ayaklarla oynadık. Öne geçtikten sonra rakibimizin zaafları olduğunu biliyorduk. Doğru çıkışlarla bu zaafları değerlendirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda skoru korumaya bildik ve haklı bir galibiyet aldık. Fenerbahçe takımının geriye düştükten sonra zorlanacaklarını biliyorduk. Oyuncularıma taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Lige kendi açımdan Fenerbahçe ile başlamak tesadüf oldu. Rakip tabloya baktığımızda çok fazla maç kaybetmişti. Bu hafta bu galibiyet bize nasip oldu. Bu maç bana ve ekibime olumlu yansıdı. Oyuncularım da iyi oynadı. Benimle beraber Fenerbahçe’yi yenmiş oldular ama asıl tebrik oyuncularıma. Yenilgi yüzdesi yüksek olan bir takımdı. Bizde aynıydık maç kazanamıyorduk. Özellikle 1. gol önemliydi. O skoru kazandıktan sonra oyun bizim istediğimiz gibi oldu. Hem skor hem oyun çok güzel oldu. "
HASAN KARTAL: GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK GÜZEL
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel." dedi.
Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta içinde takımda bazı değişikliklerin olduğunu hatırlattı.
Çaykur Rizespor'da başkanlık görevine hafta içi geldiğini kaydeden Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel. Ciddiyetimizi bırakmadan inançla, ligin sonuna kadar başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum." diye konuştu.
Takımın birlikteliği yakaladığına değinen Kartal, "Biz hocamız, sporcularımızla, yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki bu bağı kimse koparamayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla daha da bütünleşerek iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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