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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriOkan Buruk: "En istemediğimiz hakemi verdiler"
Futbol Okan Buruk: "En istemediğimiz hakemi verdiler"
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12.03.2018 - 23:20, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "En istemediğimiz hakemi verdiler"

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Okan Buruk: "En istemediğimiz hakemi verdiler"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında T.M. Akhisarspor, evinde konuk ettiği Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Sahamızda kaybetmek üzücü. Maça başlamadan önce çok farklı düşünüyorduk. Maç içinde istediğimiz gibi gitmedi. Maçın başında iyi başladık, devamında çıkarken kaptırdığımız toplar tehlike oluşturdu.

Ayağımızdaki topları rakibe verdik ve kalemize geldiler. Belli bölümlerde zorlandık. İlk yarının sonlarına doğru inşallah 0-0 devreye gireriz dediğim oldu ama son dakikada gol yedik. Gol pozisyonunda Mustafa kendisine faul yapıldığını söylüyor. Bulunduğum noktadan ben tam göremedim. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık. Rakip kaleye gitmeye başladık. Maçta 10 dakikalık bir sürede rakip üzerinde baskı kurduk. Yine çıkarken kaptırdığımız bir top kalemizde gol oldu. Daha sonra yine bir faulden gol yedik. Arkasından son dakikalarda biz bir gol bulduk. Trabzonspor’un maçı bizden daha çok istediğini, bizden daha iyi oynadığını gördük. 4 maç arka arkaya kazanmıştık. Burada belki hangi hakemi istemezsiniz deselerdi Ümit Öztürk’ü istemeyiz derdik. Rakip, özellikle bizim lehimize faul verilmediğini görünce daha sert ve istekli oynadılar. Genel olarak baktığımızda bütün kararlarını rakipten yana kullandı. Maçın çok içinde değildi. Sonuç olarak kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik. Bundan sonra yarından itibaren Gençlerbirliği maçına hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

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