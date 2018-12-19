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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
19.12.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Okan Buruk: 'Eksiklerimiz olduğu için şu an bu konumdayız'

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Okan Buruk: 'Eksiklerimiz olduğu için şu an bu konumdayız'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özellikle kulübeden gelerek oyuna direkt olarak katkı sağlayacak futbolcuların kadroda az olduğunu ifade eden Buruk, "Bunun da sıkıntısını çekiyoruz. Maça sonradan girip, oyunu değiştirebilecek 2-3 tane iyi oyuncumuz maalesef kenarda yok.

Kadro yapımızla ilgili sıkıntılarımızın olduğunu herkes biliyor. Devre arasında önemli sayıda takviyeye ihtiyacımız var. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz. Takımımıza direkt olarak katkı sağlayacak, Süper Lig seviyesinde bir takımı ileriye taşıyacak oyuncuların Rizespor kadrosunda olması gerekmektedir.

Yönetimimiz de bu isteği net bir şekilde görüyor. Biz bunları söylüyoruz, basın mensupları bu konuda yazıyor ve taraftarımız her yerde bu konuyu dile getiriyor. Eksikliklerimiz olduğu için şu an olduğumuz yerdeyiz. Bu takımı güçlendirmemiz gerekiyor. Kulübümüzü çok büyük ekonomik zorluklara çekmeyecek şekilde, en doğru transferleri yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"BİTİRİCİLİĞİ İYİ YAPMAMIZ LAZIM"

Son 4 maçın tamamını kazanabileceklerini belirten Buruk, "Sahaya her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Ligde berabere kaldığımız son 4 maçın tamamını kazanabilirdik. Hiçbir zaman beraberlik için oynamıyoruz ama oynanan oyun sonuçta bize bunu getirdi. Bunu lehimize çevirmek için bitiriciliği iyi yapmamız lazım. Gol pozisyonları yakalıyoruz ancak bunları daha iyi sonlandırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KAZANABİLECEĞİMİZ BİR 3 PUAN VAR"

İlk yarının son haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına da değinen Buruk, "Şu an topladığımız 12 puan bizi korkutmuyor. Önümüzde kazanabileceğimiz bir 3 puan var. Trabzonspor deplasmanına galibiyet için çıkacağız. Oradan alıncak 3 puan bizim için çok önemli olacak. İlk yarıyı 15 puanda bitirmek için bir şansımız daha var" ifadelerini kullandı.

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