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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.07.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Okan Buruk doğruladı! "Vedat Muriç ile..."

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Okan Buruk doğruladı! "Vedat Muriç ile..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonun ilk idmanında, “Başakşehir’in hedefleri neyse bu doğrultuda yola çıktık. Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi, ardından da lig. Şampiyonluk hedefinden vazgeçmemiş bir takım olarak yola devam edeceğiz” dedi. Buruk, Fenerbahçe’ye imza atan Emre Belözoğlu hakkında ise, “Onun eksikliğini kapatmak biraz zor olacak” yorumunu yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonun ilk idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in yeni sezonda şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceğini belirten Buruk, “Hepimiz için önemli bir görev. Özellikle ben ve ekibim için. Yeni sezon yeni hedefler var. Bir yenilik başladı. Başakşehir’in hedefleri neyse bu doğrultuda yola çıktık. Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi. 5 haftalık bir süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek istiyoruz. Daha sonra lig yarışı başlayacak. Şampiyonluk hedefinden vazgeçmemiş bir takım olarak yola devam edeceğiz” dedi.

“Savunmaya iki adam alacağız”

Takımdaki bütün oyuncuların durumunu görmek istediğini belirten Buruk, “Başakşehir takımının planlamasında Aziz, Muhammet ve Furkan daha önce anlaşılmış oyunculardı. Sonra Fredrik Gulbrandsen’i aldık. Transfer devam edecek. Kadrodan ayrılan isimler de olacak ama önce kadro yapımızı şekillendirmek istiyoruz. Ben yeni bir teknik adamım, hepsini görmek ve şans vermek istiyorum. Kadro şekillendirmesini doğru yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Deneyimli hoca, Visca ve Mahmut Tekdemir’in ismini 3 büyüklerle anılması hakkında ise, “Teklifler, düşünceler olabilir. Her gün bir oyuncumuzu bir takıma yazıyorlar. Gazetelere bakarsak 10 oyuncumuz eksik olacak sahada. Biz transfer yapabilecek durumdayız. Oyuncu bırakmak istemiyoruz. Azubuike ile ilgileniyoruz. Öncelik Rizespor’daydı ve oyuncuyla anlaşamadı. Beğendiğim bir isim, görüşmelerimiz sürüyor. Onun dışında 3 oyuncuyla da temaslarımız sürüyor. En doğru transferleri yapıp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Özellikle savunmaya iki isim almak istiyoruz” yorumunu yaptı.

Muriç için bir görüşmemiz oldu”

Vedat Muriç’i takımda görmek istediklerini ve oyuncuyla bir temaslarının olduğunu belirten Buruk, “Vedat bizim düşündüğümüz ve istediğimiz oyunculardan biri. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de teklifleri var. Vedat’ı tanıyan biri olarak çalışmak isterim. Vedat gibi bir oyuncuyu kadroda görmek isterim. Resmi bir teklif olmadı ama görüşmelerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Takımda sakatlıkları süren Epureanu ve Arda hakkında da konuşan Okan Buruk, “Epureanu’nun sakatlığı biraz daha sürecek gibi. Arda’nın da kamp döneminde takımla olmasını düşünüyoruz. Milli Takım'da olan oyunculara da ekstra bir hafta izin vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Emre’nin eksikliğini kapatmak zor olacak”

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye imza atan Emre Belözoğlu hakkında da şunları söyledi:
“Emre çok değerli bir oyuncu. Emre’nin takım üzerindeki kaptanlık rolü önemli. Fenerbahçe’de başarılar diliyorum. Emre’nin eksikliğini kapatmak biraz zor ama burada bize de büyük iş düşüyor. Bu eksikliği kapatıp yolumuza bakacağız. Emre bu camiaya önemli hizmetler etti. Yeni bir sayfa açtı. Başarılar diliyoruz.”

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