Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor
GeriFutbol Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
23.10.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu İrfan Can Kahveci mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Buruk, “Gruptaki puan durumuna baktığımızda 1 puan topladık. Bundan sonraki maçlarda şansımızı devam ettirmek için bu maçı kazanmak gerekiyor. Rakibimizin maçlarına baktığımızda her an her şeyi yapabilecek güce sahip bir ekip. Oyun sistemini değiştirmeden aynı sertlikte oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp yolumuza iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

“ELİMİZDEKİ EN İYİ 11 İLE MAÇA ÇIKACAĞIZ”
Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden ve takımdaki son durum hakkında bilgi veren Okan Buruk, “Şu anda takımımızda gözüken Aleksic’in sakatlığı sürüyor. Antrenmandan sonra oyuncularla ilgili kararlar vereceğiz. Epureanu ve Skrtel’i sağlık durumlarına göre değerlendiriyoruz. Epureanu ile konuştuktan sonra onu kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz. Elimizdeki en iyi 11 ile çıkacağız. Bu maça çok önem veriyoruz, hem bizim hem de ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız” şeklinde konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ: HEDEFİMİZ YARIN ÜLKEMİZ ADINA İLK GALİBİYETİ ALMAK
Yarın alacakları bir galibiyet ile grupta iddialı konuma gelmek istediklerini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Yarın bizim için ülkemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Avrupa'da galibiyet alan takım yok, ilk biz olmak istiyoruz. İki maçta 4 puan aldılar. Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 yendiler. Hedefimiz yarın ülkemiz adına ilk galibiyeti almak" ifadelerini kullandı.

"EMRE AĞABEY ÇOK BÜYÜK BİR LİDER"
Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılması üzerine orta sahada daha lider bir görüntü çizdiğinin sorulması üzerine ise Kahveci şunları söyledi:
"Emre ağabey değerli bir oyuncu, çok büyük bir lider. Onun yerini doldurmak zor. Takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Milli takım için de bu durum geçerli. Bu sezon biraz kötü başladık ve iyi toparladık. Tam anlamıyla yüzde yüzümü veremedim. Ağrılarımla oynamaya devam ettim. Bundan sonra kendimi her maça daha fazla vereceğim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle