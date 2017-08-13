Okan Buruk: Çok önemli bir 3 puan aldık

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Buruk, lige başarılı başladıklarını belirterek, "Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık, zaman zaman iyi oyun sergileyemedik. Bu galibiyeti Hasan Ali Adıgüzel'e hediye ediyoruz. Son antrenmanda çapraz bağları koptu. Bugün ilk 11'de sahada olacaktı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Rakiplerinin defansif bir oyun oynadığını vurgulayan Buruk, "Rakip takımın maçın başından itibaren oyunu bozma isteği vardı. Bize alan bırakamamaya çalıştılar. İkinci yarıda tempoyu yükseltince rakibin cevap veremediğini gördük. Sezon başında bu tempoyu yakalamak zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Eksik olan bölgelere transfer yapacaklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"24 kişilik bir kadro oluşturma şansımız var. Hücum hattına takviye olacak. Onun dışında savunmaya takviye düşünebiliriz. Orta sahanın merkezine Serginho’yu aldık, daha tam hazır olmadığı için oyuna almadık. Serginho, oyunu iki yönlü oynayan biri, yakın zamanda aramıza katılacaktır."

- Demir Grup Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Daha iyi çalışarak ve takviyeler yaparak, 3-4 hafta sonra iyi bir takım olacağız." dedi.

Takımda geçen sezondan kalan oyuncularla yeni isimleri kaynaştırarak, iyi bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Aybaba, "Karşımızda başarılı bir takım vardı. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var ve bu ortaya çıktı. Lige yeni çıkan takımların ilk başlangıcı zor olur." değerlendirmesinde bulundu.