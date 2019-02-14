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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.02.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

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Okan Buruk: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarıda ligin her geçen hafta zorlaşarak ilerlediğini söyledi.

Bu haftaki rakipleri Bursaspor'un seyirci avantajına dikkati çeken Buruk, "Son dört haftada ise kazanamayan ve kazanmaya ihtiyacı olan bir takım. Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursaspor gibi biz de kazanmak istiyoruz. İki takım için de çok zor bir karşılaşma. Stresli ve baskı altında olunacak bir karşılaşma. Oyun anlamında zaman zaman işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor ama puan almak çok değerli. İnşallah Bursaspor deplasmanında bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Buruk, sakatlığı bulunan oyuncularının olduğunu, Vedat Muric ve Aatıf Chahechouhe'nun hafta içerisinde düzenli antrenman yapamadığını, Aminu Umar'ın ilk kez idmana çıktığını, Davide Petrucci'nin uzun süre takımdan ayrı kalacağını, Marwane Saadane'nin ise cezası nedeniyle Bursaspor maçında forma giyemeyeceğini belirtti.
Ligde kalma yarışının sezon sonuna kadar devam edeceğini düşündüğünü kaydeden Buruk, "Ligde 28-29 puanı olan takımlar bile aşağılara inme korkusunu yaşıyor. Puanlar birbirine çok yakın. Kötü seri yakalayan takımlar aşağı inmeye başladı. Biz bir seri yakaladık, bir adım attık. Yeni bir seri yakalayarak bir adım daha atmak istiyoruz. Uzun soluklu bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın Türk ve genç oyunculara şans vermesinin sevindirici olduğunu, Bursaspor'un Türk futbolu için değerli iş yaptığını, önemli oyuncuların çıktığını aktardı.
İkinci yarıya yeni bir kadro ile başladıklarını belirten Buruk, süreci iyi geçtiklerini ancak henüz takım oluşumu aşamasında olduklarını kaydetti.

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"Hakemlere destek olmamız gerekiyor"

Hakemlerin çok konuşulduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Buruk, ligin ilk yarısında aleyhlerinde çok sayıda hata olduğunu öne sürerek, kendisinin de bu konuda zaman zaman beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Hakem tartışmalarının bitirilmesi gerektiğini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"Herkes aynı anda eleştirince iş çığrından çıkıyor. Bir şekilde hakemlerimize destek olup güvenmemiz gerekiyor. Oyuncular, teknik ekipler, başkanlar, taraftarlar hata yapıyor. Herkes hata yapıyor. Sadece hakemlerin hataları üzerinden futbolu tartıştığımız zaman yanlış yapmış oluruz. Onları baskı altına sokmuş oluruz. Onlara destek zamanı. Onların desteğe, güvene ihtiyacı var. Orada da bir yenilenme olacak. Futbol ailesi olarak hakemlere destek olmamız gerekiyor."

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