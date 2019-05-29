Son dakika: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal ASpor'a yaptığı açıklamada, "Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olmak düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'u tercih etti. Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. Kendisi henüz hiçbir takımla görüşmediğini söyledi. Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim. Sonuçta onlar da kartal." şeklinde konuştu.

Okan Buruk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çaykur Rizespor Kulübü'ne veda etti.

Buruk'un yaptığı açıklama şöyle:

"Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor A.Ş.’deki teknik direktörlüğümü bugün itibari ile üzülerek bitirme kararı almış bulunmaktayım.



Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım.



Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz için her turlu fedakarlığı yapmaya hazır olan ve bu zamana kadar bizi bekleyen Başkan Hasan Kartal’a ve yönetim kurulumuza ,sportif direktörümüz Yılmaz Bal'a, saha içi ve saha dışında Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan bütün ekibimize tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ederim.



Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan hatta ilk devreyi ligin son sırasında kapayan takımlarının bu kötü durumuna rağmen ben ve ekibimi her zaman destekleyen ve iç saha dış saha ayırt etmeden Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim.

Takımımıza olan inançları sayesinde yıllardan sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları Çaykur Rizespor’un önümüzdeki sezon için en büyük gücü olacaktır.



Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler tüm kalbimle ve dualarımla onların yanında olduğumu belirtir, tekrar bir gün birlikte çalışmayı ve aynı heyecanı yaşamayı umut ederim.

45 yaşındaki Okan Buruk, 24 Eylül 2018'de göreve geldiği mavi yeşilli takımın başında 28 maça çıktı. Buruk bu maçlarda 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi alırken 38 puan topladı.

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