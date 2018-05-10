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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.05.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Bizden 7 kat maliyetli bir takımı yendik

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Okan Buruk: Bizden 7 kat maliyetli bir takımı yendik

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından takımlar arasında kadro yapısına bakıldığında büyük farkın olduğunu belirterek, bir Anadolu takımı olarak Diyarbakır’da kupayı kaldırmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Diyarbakır’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor’un Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını belirten Buruk, “Rakibimiz de çok iyi oynadı. Onlar da maçı kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Takımlar arasında kadro yapısına baktığınızda büyük fark var. Ama oyuncularımın bunu mücadeleleriyle kapatıp kupayı hak ettiler. Akhisar halkına hayırlı olsun. Diyarbakır’da bir Anadolu takımı olarak kupalı kaldırmak ayrı bir mutluluk” dedi.

“Çok zor bir maç bizi bekliyor”

Diyarbakır’da 18 yıl önce de kupa kazandığını anımsatan Buruk, “Şimdi teknik adam olarak kazandım. Artık lig maçına odaklanacağız. Ama orada çok zor bir maç bizi bekliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Onların istekleri bizi tekrar kazanmaya götürecek” diye konuştu.

“Fenerbahçe’nin kadro maliyeti bizden 7 kattan daha fazla”

Bir gazetecinin takımının bu sezon Fenerbahçe’yi 3 kez yenmesi ve kadro maliyetleri ile ilgili sorusunu yanıtlayan Buruk, “Takımımızın 7 katından çok daha fazla belki de rakibimizin kadro maliyeti. Tabi ki iyi oyuncular var. Ama artık takımlar birbirine yaklaştı. Özellikle Türkiye liginde bunu çok iyi gördük. Takımlar birbirlerini yenebiliyor. Bizim de Fenerbahçe’ye karşı bir psikolojimiz oluştu. Ama oyun olarak baktığımızda rakip de iyi oynadı. Kazanan biz olduk. Pozisyonları gole çeviren biz olduk. Bizim için önemli olan Akhisar’ın ekonomik yapısı. Borcu olmuyor olması. Kadromuz ligin en düşük maliyetli takımı. Çok iyi bir yönetim anlayışımız var. Oyuncularımıza verilen sözler tutuluyor. Hem başkan hem yöneticilere hem de Akhisar halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Buruk, bir pozisyonda rakip takım oyuncularının topu kendilerine vermemesine ilişkin bir soruya da, “O sırada topu bize atmaları gerekiyordu. Bizim oyuncuların attığı bir toptu. Oyun sırasında böyle yanlışlar oluyor. Ben oyunu doğrularıyla değerlendirmek istiyorum. Bu iş biraz daha vicdana kalıyor ama maçın temeli kavgasız geçti” yanıtını verdi.

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