Okan Buruk: Beşiktaş maçının ilk dakikaları önemli

Teknik direktöre Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın kaleye hızlı giden bir takım olduğuna dikkati çekerek, zorlu bir deplasmana hazırlandıklarını söyledi.

Rakiplerinin özellikle kendi seyircisi önünde baskılı oynadığına işaret eden Buruk, "Formda olan 11'leri var. Kenarda iyi oyuncuları olan bir takım. Çok zorlu bir deplasmana gittiğimizi biliyoruz. Dış saha maçlarında gösterdiğimiz performans zaman zaman kötü olsa da son deplasmanlara baktığımızda oyunu daha iyi oynayan rakip kaleye özelikle hızlı giden etkili bir takımız. Burada iyi savunma yapmak bizim için değerli olacak. Rakibimizin de çok iyi oyuncuları var onları biliyoruz." dedi.

Son haftalarda yedikleri erken gollere vurgu yapan Buruk, "Deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş maçının ilk dakikaları bizim için çok önemli. Son 3 haftaya baktığımızda erken yediğimiz goller bizi biraz geriye götürdü. İnşallah bu maçta çok daha iyi başlayıp iyi şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

- Olcan Adın takıma katıldı

Cezalı ve sakat oyuncuların durumuna değinen Buruk, "Ömer Bayram'ın cezası var bu hafta bizimle olamayacak. Diğer ufak sakatlıkları olan arkadaşlarımız var onları da maça kadar hazırlamayı düşünüyoruz. Olcan Adın bu hafta bizlerle antrenmana çıkmaya başladı, takıma dahil oldu. Bu bizim için sevindirici çünkü Olcan değerli bir oyuncu. İnşallah ondan da yavaş yavaş faydalanırız." ifadelerini kullandı.

Antrenmanı ziyaret eden Şehzadeler İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Okan Buruk'a Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.