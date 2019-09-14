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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.09.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Beşiktaş maçında daha iyisini yapacağız"

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Okan Buruk: "Beşiktaş maçında daha iyisini yapacağız"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ileriki haftalarda oyuncu tercihlerinin farklı olacağını belirterek, "Daha çok isteyen sahada olacak. Benim için hayal kırıklığı oldu" dedi.

M. Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında mücadele ettiği D.G. Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maç öncesi kafamda maçı düşündüğümde çok daha farklı bir oyun bekliyordum. İrfan’ın olmaması saha içinde, hücumda çok etkiledi. Ama ne olursa olsun bizim gibi takımın bunu yapmaması gerekiyor. Rakibimiz hızlı hücumları iyi yapan bir takım. Çok basit top kayıpları yaptık. Oyun olarak istediğimizi hiçbir şekilde alamadık, memnun değilim. İkinci yarı kazanacak pozisyonları bulduk. Benim istediğim bir takım yoktu. Maçı kazansaydık da yine bunları söyleyecektim. Sahaya baktığımız zaman 6-7 oyuncu dışarı alabilirdik. Savunma oyuncularına çok iş düştü. Skrtel’in sakatlığı da oldu. İstediğimiz gibi maç olmadı. Bu yüzden üzgünüm. Oyuncu tercihleri bundan sonraki haftalar farklı olacak. Daha çok isteyen sahada olacak. Benim için hayal kırıklığı oldu. Burada sorumlu olan benim” diye konuştu.

Okan Buruk: Beşiktaş maçında daha iyisini yapacağız



“Üzerimizdeki ölümü toprağını atmamız gerekiyor”

Kendileri için zor bir gün geçtiğini vurgulayan Buruk, “Takım hafta içindeki çalışmalarda bize doğru şeyler göstermişti. Daha iyi olmak zorundayız. Ayağımızdaki boş topları bile rakibimize attık. Ben oyuncularıma güveniyorum. En iyisini yapan bundan sonra sahada olacak. Bundan sonra dikkat etmemiz gerek. Geçen seneden gelen bu takımın üzerinde olumsuz bir tablo var. Biz bunu tam tersine çevirmeye çalışıyoruz. Başkan ve ekibimiz destek oluyor. Bu üzerimizdeki ölümü toprağını atmamız gerekiyor. Önümüzde Roma deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı var. Bu maçlarda daha iyisini yapacağız. Bir daha kötü oynayacağımızı sanmıyorum. Buradaki sorumluk benim” şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci’nin kadroda yer almamasıyla ilgili olarak ise Okan Burak, “Ayağının üst adalesinde ağrısı var. Bizce risk edebilirdik ama etmedik” dedi.

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