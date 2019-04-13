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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.04.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Okan Buruk, Beşiktaş maçına gönderme yaptı

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Okan Buruk, Beşiktaş maçına gönderme yaptı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin altıyla olan bağımızı bugün kopardığımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, rakibe göre daha iyi bir futbol oynadıklarını belirterek, “Maçtan önce, 'Bugün kazanırsak yukarılara doğru tırmanışımız başlayacak. Bunun için ümitleneceğiz. Oyun içerisinde geçtiğimiz haftadan olumlu yönlerimizi alıp bu haftaya taşımak istiyoruz' demiştik. Maçın genelinde bunu yaptık. Oyunun büyük bir bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Çok net goller kaçırdık. Penaltı pozisyonları vardı. Bunun dışında net pozisyonlarımız vardı. İkinci golü bulsaydık tabi ki maç çok farklı olacaktı ama bir türlü ikinci golü atamadık. Bu da tabi ki hem rakibimizin oyuna asılması hem de bizim zaman zaman psikolojik anlamda geriye yaslanmamıza neden oldu. Günün sonunda baktığımızda 1-0’lık galibiyet var ve ileriye dönük hedeflerimiz. İnşallah iyi bir şekilde daha güzel devam edecek. Ligin altıyla olan bağımızı bugün kopardığımızı düşünüyorum. Hedefimiz ligin içerisindeki ilk 5 takımdan biri olabilmek. Bunun için daha fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşılaşmasında VAR sisteminin çalışmamasına yaptığı ironi ile tepki gösteren Buruk “Ben de devre arası pozisyonu izledim. Penaltı değil demek zor. Hakemin değerlendirmesi böyleydi. VAR sisteminde goldeki ofsayt çizgisi bugün çalıştı. Onun tamir olması bizim için sevindirici bir gelişme. Türk futbolu adına umutlandık” ifadelerini kullandı.

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