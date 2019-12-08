Okan Buruk: Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi

Buruk, farklı kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını ifade ederek, “Maçın başından itibaren gol yediğimiz dakikaya kadar maça çok rahat devam ettik, çok net gol pozisyonlarını kaçırdık.

Oyun bizim galibiyetimiz olacak şekilde ilerlerken, bir geçiş golü yedik. Bu bizi oyun olarak geriye götürdü. İlk yarıdaki oyunumuz ile bu sezonki en iyi maçlarımızdan birini oynadık ancak sonuçlandıramadık. Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi ama son dakika golü yiyip maçı da kaybedebilirdik.

Normalde maçı 8-2 kazanabilirdik. Maçın başında rakip savunma topu kale içinden çıkarmasa farklı bir maç olabilirdi. Rakibimize iki pozisyon verdik, biri gol oldu, diğeri direkten döndü. Çok pozisyona girdik. Farklı bir skorla da kazanabilirdik. Denizlispor da son dakikada yakaladığı pozisyonla maçı kazanabilirdi. Her iki takımı da tebrik ediyorum” dedi.

