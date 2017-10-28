Okan Buruk: Beraberlik adil sonuç

Süper Lig’in 10. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1’lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye iyi başlamak istediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Buruk, “0-0 giden maçın avantajlı olacağını düşünüyorduk. 2. bölgede baskı yaptık. Zaman zaman da rakibi üzerimize çekerek pozisyon bulacağımızı düşündük. Fakat erken bir gol yiyerek 1-0 geriye düştük. Daha fazla risk alarak önde başladık. İkinci devre oyuna hakim olan taraftık. Golün sinyallerini verdik ve rakibe fazla pozisyon vermedik” şeklinde konuştu.

“Beraberlik iki takım için de doğru olandı”

Son dakikalarda şanssız bir gol yiyerek karşılaşmayı kaybettiklerini ifade eden Okan Buruk, şu ifadelere yer verdi:

“Oyun bize geçtiğinde doğru paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçtik. Golü de bulduk, golden sonra pozisyonlar geldi. Rakibin hamleleri oldu. Yapılan hamleler hücumda üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Baskı yemedik, gol pozisyonu vermedik. Son dakikada şanssız bir gol yedik. Hakemin de baskısı oldu. Yanlış faullerle kazandığımız toplarda hücum kesildi. Oyunun gidişatına baktığımızda beraberlik iki takım için de daha doğru olurdu. Rakibin kulübeden gelen çok iyi oyuncuları var. Onlar da oyuna etki etti. Şanssız bir gol yedik ve kaybettik.”

“Karanlık kalan pozisyonların 'VAR' ile aydınlanacağını düşünüyorum”

Buruk, Süper Lig’de ilk kez çevrimdışı olarak test edilen Video Hakem Uygulaması hakkında da konuşarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Önemli pozisyonlar da geçecek hakemlerin eline, kaderine kalıyorsunuz. Bugünkü gibi yan hakemin durdurduğu ve orta hakemin golü verdiği net bir pozisyon oldu. Bu pozisyon kimsenin hakkının birbirine geçmemesi açısından önemliydi. Ben de VAR’ı destekleyenlerden biriyim. Karanlık kalan pozisyonlar oluyor, bunların VAR ile aydınlanacağını düşünüyorum.”