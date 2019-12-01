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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Okan Buruk: "Allah İrfan'ı korudu"
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Futbol
01.12.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Allah İrfan'ı korudu"

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Okan Buruk: "Allah İrfan'ı korudu"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İrfan Can Kahveci'ye yapılan pozisyonun kırmızı kart olduğunu belirterek, "Allah korudu İrfan’ı. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi zor olacak" diye konuştu.

Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti ve ligde puanını 25’e yükseltti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, perşembe günkü UEFA Avrupa Ligi maçından 3 gün sonra bir maça çıktıklarını ifade ederek, "Hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda kısa zamanda böyle bir maça çıkmak zordu. Özellikle ilk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarı iyi oyuna çevirdik. Burada hem giren oyuncularımızın katkı yapması, hem de saha içerisinde rakibe izin veren oyun tarzını değiştirmemiz. 15 dakika içinde olduğumuz iyi oyun bize galibiyeti getirdi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu tempodan iyi bir şekilde çıktık. 4 lig maçı, 1 Avrupa ve 2 Türkiye Kupası maçımız var. Zorlu bir tempo bizi bekliyor. İkinci yarı oynadığımız oyunu daha sonraki dakikalarda sahaya yansıtabilirsek başarılı olacağız. İrfan’ın pozisyonunda verilmeyen kırmızı kart var. Daha önce bunları yaşamıştık. Bugünkü müdahalenin yüzde yüz kırmızı kart gerektirdiğini düşünüyorum. Allah korudu İrfan’ı. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi zor olacak. Bundan önceki maçlarda bu tür faullerde VAR hakemi uyarıp izletmesi daha doğru oluyordu. Burada VAR hakemi Arda Kardeşler’in büyük bir hatası var. Yanlışı Arda Kardeşler’in yapmasına gerek yoktu. Maçın hakemi izleyip karar verirdi. Bence İrfan’ı Allah korudu, büyük bir sakatlık geçirebilirdi" şeklinde konuştu.

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