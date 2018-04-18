Okan Buruk: Akhisar için tarih yazdık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkan Buruk: Akhisar için tarih yazdık
GeriFutbol Okan Buruk: Akhisar için tarih yazdık
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
18.04.2018 - 23:49, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Akhisar için tarih yazdık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okan Buruk: Akhisar için tarih yazdık

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan  Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktörü Okan Buruk, "Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, şu anda taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutluyor olması" dedi.

Yarı final ilk maçını evlerinde 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Okan Buruk, "Eğer erken gol bulabilirsek, bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle de oldu. Erken bir gol attık. Uzun toplarla rakibin arkasına sarktık. Doğru çıkışlar yaparak pozisyonlar bulduk. Çok daha fazla gol atabilirdik" şeklinde konuştu.

"SELEZNYOV BİZE İNANILMAZ KATKI VERİYOR"

Galatasaray karşısında 2 gol kaydeden Yevgen Seleznyov hakkında konuşan Okan Buruk, "Seleznov'un kariyeri belli. Kardemir Karabükspor'da bir düşüş yaşamıştı ve yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Biz de destek olduk, hayatını düzenledi, çok çalıştı. Bize inanılmaz katkı veriyor. Bu tür maçlarda çok daha iyi oynuyor. İyi bir sezon öncesi görseydi bunun çok daha iyisini yapabilirdi" diye konuştu.

"FİNALDE RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk finaldeki rakibin Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Buraya gelirken umutlarımız vardı ama ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiden sonra doğal olarak büyük hayaller kurarak gelmiyorsunuz. Finalde karşınıza kimin çıkacağını düşünmüyorsunuz. Maç bittikten sonra düşünmeye başladım Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı diye. Bu takımlar arasında olmak bizim içini gurur verici. Rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk. Buraya kadar geldik ve kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ben oyuncu olarak çok kupa kaldırdım ama teknik adam olarak da bunu başarmak istiyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Schalke 04 Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Aslan evinde avlandı! G.Saray'da kupa hüsranı...

Bu transfer tarihe geçer! 8 milyon Euro...