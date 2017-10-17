

İşte Meleke'nin çarpıcı tespit ve yorumları:

Beşiktaş, planladıklarını ilk yarıda sahaya yansıtabildi mi?

Büyük ölçüde evet. Bu gruptaki 4 takım da kaliteli, ofansta yaratıcı. 4 takım da savunmada sorunlu, yediğinden fazlasını atmaya kodlanmış. Beşiktaş genetiğinin aksine uzun metrajlı topları tercih etti, savunmada Jemerson’un dengesizliklerinden faydalandı. Bence Monaco deplasmanında daha iyi bir 45 dakika zor zaten. Her şey yolunda.



Güneş’in orta sahada Oğuzhan yerine Tolgay tercihi işledi mi?

Çok genç ve enerjik bir orta sahaları var. Fabinho, Lemar ve Tielemans ileride Barcelona’ya Real Madrid’e transfer olabilecek potansiyelde oyuncular. Bunlara karşı fiziksel olarak diri olmalısınız. Oğuzhan Ankara’daki ağırlığıyla hiç iyi sinyal vermemişti, Tolgay tercihi çok doğru.



Beşiktaş ikinci devrede 1 puanı korumayı mı düşünmeli?

Bu grupta hiçbir takım, hiçbir devre oyunu tutmaya oynayamayacak belli ki. Hiçbir takımı bağlasan durmuyorlar! Muhtemelen ikinci yarıda da durmayacaklar. Bu maç böyle bitmez diyor gidişat!