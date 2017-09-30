Oğuzhan'dan itiraf! Keşke demek istemiyorum...

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, Socrates dergisine konuştu. Kapsamlı röportaj veren milli futbolcu takımın son durumunu değerlendirirken, kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın geçmesinin ardından büyük bir özgüven kazandığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, Güneş ile takım için yeni bir sayfa açıldığını belirtirken, 2015-2016 sezonunda elde edilen şampiyonluğunun kendisi için çok daha anlamlı olduğunu dile getirdi.

Oğuzhan, Pepe ve Negredo gibi isimlerle takımın tecrübe anlamında geliştiğini ifade etti. Kariyer planlarıyla da ilgili olarak konuşan Oğuzhan Özyakup, “Avrupa'ya gitme hedefim olsa da kafamda soru işareti yaratabilecek ihtimallerle ilgilenmiyorum. Emin olmak istiyorum, kararsız kalmak istemiyorum. Keşke demek istemiyorum… Emin olduğumda o adımı atabilirim” dedi.

Başarılı futbolcu, milli takımın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynadığı maçların kadrosuna sonradan dahil edilmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, “Bir gün kitap yazarsam o 12 günlük süreci kesinlikle anlatacağım” değerlendirmesini yaptı.