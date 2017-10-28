'Oğuzhan ve Talisca şaşkınlığı! Alanya'da...'

İşte, Uğur Meleke'nin ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...

İlk yarıda oyunun bu kadar gelip gitmesi doğal mı?

Evet, bu ligin ofansif olarak en yaratıcı 3-4 takımından ikisi karşılaşıyor çünkü. Beşiktaş’ta zaten ileri dörtlüde belki 60-70 milyon euroluk bir potansiyel var. Alanya’da da Emre-Efecan-Love üçlüsü, ligde çok az takımda olan bir kalite grubu. Alanya’ya oynama imkanı verirseniz oynuyorlar, bu gece de olan o.



Beşiktaş’ta sorun ne? Skoru neden koruyamadılar?

Alanya’nın golü yedikten sonra önde basmaya başlaması zekice. Bu sene birçok takım Beşiktaş’a karşı önde baskıyla başarılı oldu, Alanya da iki pozisyonda Quaresma ve Babel’i geri pasa zorlayarak tehlikeler yarattı. Golü getiren korner de Babel’in hatalı geri pasıyla doğmuştu zaten.



Beşiktaş’ın oyuncu değişikliğine ihtiyacı var mı?

Oğuzhan ve Talisca, benim beklentimin aksine iyi oynuyorlar bu akşam. Talisca hep oyunun içinde, alışılmışın aksine pas trafiğine çok fazla giriyor. Maçın ikinci yarısında da bolca pozisyon olacak, belki her iki takım da atacak, müsabakanın sonucunu da bitirme yüzdesi belirleyecek. Skor yakalanamazsa 60’tan sonra Negredo’yu çağırabilir maç.