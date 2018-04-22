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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.04.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

'Oğuzhan sezonu çoktan kapamış...'

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'Oğuzhan sezonu çoktan kapamış...'

Beşiktaş'ın evinde Malatyaspor ile oynadığı ve ilk yarısı 1-1 berabere biten mücadelenin ilk yarısını gazetemiz yazarı Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kenan Başaran'ın ilk yarı değerlendirmesi;

Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Vodafone Park’ta yapılan etkinliklere şapka çıkartalım:
Çocukların yaptığı futbolcu çizimlerinin skorborda yansıtılması ve küçük bir taraftarın kadro anonsunu yapması ve de çocuk şarkılarının çalınması maç öncesi…

Maça gelince…
Beşiktaş, Malatya savunmasının kolektif bir hatasıyla öne geçti. Peki sonra? Sonrasını ise iddiası kalmamış bir takım sezon sonu maçı havasında oynadı. Haddinden fazla rahat tavırlar sergilendi. “Maçın kazandım” rehaveti.
Ya da maç öncesi değindiğim yarım kalan derbinin neden olabileceği konsantrasyon kaybı.
Malatya, hiç ısırgan gözükmese de alttan alta gol atacağı duygusu vererek oynuyordu.
Pereira’nın attığı golde siyah beyazlı iki savunmacıdan birisi müdahale etmek yerine oyuncunun ne yapacağını izlemeyi tercih etti. Oysa Pereira onlara müdahale şansı verecek kadar oyalandı.

Beşiktaş ikinci devre öncelikle motivasyonunu artırması ve bu maçın telafisinin olmadığını hatırlaması lazım.
Zira bugün bir beraberlikte dahi şampiyonluk iddiasına nokta koyar.
Oğuzhan ise sezonu çoktan kapatmış… Bir türlü oyuna ağırlığını koyamıyor. Güneş’in ilk hamlesi orta alana olacaktır.

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