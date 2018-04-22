'Oğuzhan sezonu çoktan kapamış...'
Beşiktaş'ın evinde Malatyaspor ile oynadığı ve ilk yarısı 1-1 berabere biten mücadelenin ilk yarısını gazetemiz yazarı Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.
İşte Kenan Başaran'ın ilk yarı değerlendirmesi;
Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Vodafone Park’ta yapılan etkinliklere şapka çıkartalım:
Çocukların yaptığı futbolcu çizimlerinin skorborda yansıtılması ve küçük bir taraftarın kadro anonsunu yapması ve de çocuk şarkılarının çalınması maç öncesi…
Maça gelince…
Beşiktaş, Malatya savunmasının kolektif bir hatasıyla öne geçti. Peki sonra? Sonrasını ise iddiası kalmamış bir takım sezon sonu maçı havasında oynadı. Haddinden fazla rahat tavırlar sergilendi. “Maçın kazandım” rehaveti.
Ya da maç öncesi değindiğim yarım kalan derbinin neden olabileceği konsantrasyon kaybı.
Malatya, hiç ısırgan gözükmese de alttan alta gol atacağı duygusu vererek oynuyordu.
Pereira’nın attığı golde siyah beyazlı iki savunmacıdan birisi müdahale etmek yerine oyuncunun ne yapacağını izlemeyi tercih etti. Oysa Pereira onlara müdahale şansı verecek kadar oyalandı.
Beşiktaş ikinci devre öncelikle motivasyonunu artırması ve bu maçın telafisinin olmadığını hatırlaması lazım.
Zira bugün bir beraberlikte dahi şampiyonluk iddiasına nokta koyar.
Oğuzhan ise sezonu çoktan kapatmış… Bir türlü oyuna ağırlığını koyamıyor. Güneş’in ilk hamlesi orta alana olacaktır.
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