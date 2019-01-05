Oğuzhan Özyakup'a Roma kancası
Beşiktaş'ta eski performansını gösteremeyerek gözden düşen Oğuzhan Özyakup'a çok sürpriz bir talip çıktı.
İtalya Serie A'da yeni yapılanmasıyla birlikte çıkış yakalayan Roma ekibinin Oğuzhan'ı istediği belirtildi.
İtalyan Il Romanista Gazetesi'nin haberine göre Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla Oğuzhan transferi için nabız yokluyor.
Cengiz Ünder'in gelişimden çok mutlu olan Başkent temsilcisi, onun milli takımdan arkadaşı Oğuzhan'ı da listeye aldığı dile getiriliyor.
Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun transfer bedelinin ise 10 milyon Euro'yu bulacağı kaydedildi.
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