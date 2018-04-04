Oğuzhan Özyakup'a Premier Lig sürprizi! Alacağı ücret...
Avrupa'nın dev liglerinin Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'a ilgisi bitmiyor. İngiltere Premier Lig'den 2 takım bu yaz yıldız oyuncuya sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Kontratının bitmesine birkaç ay kala Beşiktaş'la sözleşmesini uzatmayan Oğuzhan için İngiltere Premier Lig'den iki takımın transfer girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi.
Buna göre İngiltere Premier Lig'den Everton ve Newcastle United, bu yaz Oğuzhan'ın kapısını çalacak ve yıldız oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklifinde bulunacak.
Oğuzhan Özyakup geleceğine ilişkin kesin kararını henüz veremezken İngiltere Premier Lig'de oynama şansının Beşiktaş'ın işini zorlaştırabileceği gelen bilgiler arasında.
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