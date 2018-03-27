Oğuzhan Özyakup'a Arsenal engeli!
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, diğer taraftan da mukavelesi sona erecek oyuncularıyla anlaşma yolları arıyor. Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup’la 2022 yılına kadar el sıkıştı ancak iş resmiyete dökülmedi çünkü milli futbolcunun yıllık ücretinin yüzde 30’unu İngiltere Premier Lig devi Arsenal alacak.
Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlı yönetim, yıllık 2 milyon Euro’ya söz kestiği Ozzie’den Arsenal ile olan tüm bağlarını koparmasını istedi. Eğer bu yüzde 30’luk paydan İngiliz ekibi vazgeçmezse senede 600 bin Euro, 4 yılda ise 2.4 milyon Euro kırmızı-beyazlılara gidecek.
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