Oğuzhan Özyakup sürprizi! 12 milyon Euro'ya...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOğuzhan Özyakup sürprizi! 12 milyon Euro'ya...
GeriFutbol Oğuzhan Özyakup sürprizi! 12 milyon Euro'ya...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
12.05.2018 - 08:22, Son Güncelleme:

Oğuzhan Özyakup sürprizi! 12 milyon Euro'ya...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğuzhan Özyakup sürprizi! 12 milyon Euro'ya...

Başkan Orman, Ozzie’nin Arsenal’deki yüzde 30’luk payını almak için çalışıyor. Sorun çözülürse Everton, Oğuzhan’ın bonservisine 12 milyon euro vermek için hazır bekliyor.

Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda yeniden Ada’ya dönüyor. Beşiktaş’a Arsenal’den gelen genç oyuncu burada yaptığı çıkışla Premier Lig kulüplerinin radarına girmişti. Çeşitli kulüplerin transfer teklifinde bulunduğu Oğuzhan Özyakup için şu anda en ciddi alıcı Everton. Ocak döneminde Cenk Tosun’u transfer eden İngiliz kulübü, milli oyuncumuzu da yaz döneminde renklerine katmak istiyor. Ancak bu konuda iki kulübün arasındaki en büyük engel Arsenal’in, Ozzie’deki yüzde 30’luk payının çözülememesi.

BELİRSİZLİK SIKINTI YARATIYOR
Başkan Fikret Orman bu pay problemini çözmek için İngiltere’de temaslarını sürdürüyor. Ancak Arsenal’deki belirsizlik Orman’ın işini zorlaştıran en önemli konu. Çünkü Arsenal de Oğuzhan’ı istiyordu. Ancak Teknik Direktör Arsene Wenger’in ayrılmasından sonra yeni yol haritasında belirsizlik var. Üstelik Mesut Özil’in de ayrılma durumu söz konusu. Bu ihtilmaller Arsenal’in transfer rotası üzerinde çok ciddi değişikliklere neden olacak.

SEZON İÇİNDE MUKAVELE YENİLEDİ
Orman, Oğuzhan’ın pürüzlerini giderirse Everton daha önce görüşüp, maaş konusunda anlaşmaya vardığı milli yıldıza imza attıracak. Bu sezon Beşiktaş’ta forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Oğuzhan da yeni bir maceraya atılmak istiyor. Ancak giderken de Beşiktaş’a para kazandırmak amacında. Genç oyuncu bu nedenle sezon içinde Beşiktaş’la yeniden sözleşme imzalamış ve 12 milyon euro serbest kalma opsiyonu koymuştu. (Akşam)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Transfer bombası! Dünyaca ünlü yıldız...

Fenerbahçe'den bomba karar! Tam 11 futbolcu...

Flaş karar! Emre Mor...

Daçka'dan örnek davranış!