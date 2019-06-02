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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.06.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Oğuzhan Özyakup İtalya'ya transfer oluyor

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Oğuzhan Özyakup İtalya'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasının ardından yeni sezonunun bütçesi de belirlendi.

Siyah beyazlılar, yeni sezondaki bütçesini 70 milyondan 45 milyon euroya düşürecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Türk lirası üzerinden sözleşme yapan Beşiktaş, yerli oyuncularla da yine Türk lirası üzerinden anlaşma sağlayacak.

Siyah beyazlılarda ayrılıklar da devam edecek. Sözleşmeleri biten Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve kiralık statüsünde olan Kagawa ile vedalaşılmasının ardından çok fazla forma şansı bulamayan ve yüksek maliyeti bulunan oyuncularla da yolların ayrılması planlanıyor.

Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan'a ise İtalya'dan talip var. A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu için Seria A ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı ise yerli isimler üzerinden devam ediyor. Bursasporlu Umut Meraş ile Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Taylan Antalyalı için temaslarda bulunan siyah beyazlıların iki oyuncuya da yakın olduğu öğrenilirken, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir için de imza aşamasına geldiği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş, yeni teknik direktör Abdullah Avcı için 10 Haziran'da imza töreni gerçekleştirecek.

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