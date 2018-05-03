Oğuzhan Özyakup için karar verildi!
Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş tarafından kulübeye mahkum olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup ile ilgili kararını verdi.
Beşiktaş, kaptanı ile sözleşme görüşmelerine başlamak isterken, ödeyeceği tavan fiyatı da belirledi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un durumuna 10 gün içinde netlik kazandıracak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Oğuzhan için siyah beyazlılar, önereceği maaşı belirledi.
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'a yıllık 1,8 milyon euro önerecek. Oğuzhan Özyakup ise bu ücrete sıcak bakmıyor.
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