Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı
Oğuzhan Özyakup bugün yeni takımı Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Hollanda takımlarından AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuzhan, daha sonra İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısına transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 20120-2013 sezonu başında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.
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