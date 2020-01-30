MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı
GeriFutbol Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:18,Son Güncelleme:/

Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı

Oğuzhan Özyakup bugün yeni takımı Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Hollanda takımlarından AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuzhan, daha sonra İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısına transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 20120-2013 sezonu başında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle