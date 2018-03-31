Oğuzhan Özyakup: 'Bize yakışmayan bir performans'
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından öz eleştiride bulundu.
Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Oğuzhan'ın açıklamaları:
"İlk yarı olumluydu, iyi başladık, agresif başladık, golü de bulduk. Bu sezon çoğu maçta 2. golü bulmakta zorlanıyoruz. 2. yarı bize yakışmayan bir performans vardı."
"Evimizde biraz daha farklı skorlu bir sonuca gitmemiz gerekiyor. 2. golü, 3. golü bulmamız gerekiyor."
"Benim pozisyonumda sarı kart biraz ağır oldu. İlk yarıda bir pozisyonum var, orada sarı gösterse bir şey diyemem. Hakemlerin de işi zor. Çok baskı olunca... Benim pozisyonumda sarı kartı vermeyecekti ama sonra nedense kartı gördüm."
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